Volkan Konak'ın İsimleri Çatalca'da Yaşatılıyor - Son Dakika
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Volkan Konak'ın İsimleri Çatalca'da Yaşatılıyor

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Çatalca Belediye Meclisi, Türk müziğinin unutulmaz ismi Volkan Konak'ın adını yaşatmak için Nar Sokak'ı 'Volkan Konak Sokağı' olarak değiştirdi. Başkan Güzel, sanatçının anısına bir kültür ve sanat evinin de açılacağını duyurdu.

07.04.2025 21:25  Güncelleme: 22:30
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(İSTANBUL) - Çatalca Belediye Meclisi, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Volkan Konak'ın adını yaşatmak üzere önemli bir karara imza attı. İlçede yer alan Nar Sokak'ın ismi, Belediye Meclisi'nin Nisan Ayı 1. Birleşimi'nde oy birliğiyle alınan kararla "Volkan Konak Sokağı" olarak değiştirildi.

Sanatçı Volkan Konak geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hayatını kaybetti. Usta sanatçı için sanat ve siyaset dünyasından taziye mesajları ayrı ayrı gelirken Çatalca Belediyesi, Konak'ın ismini yaşatmak için önemli bir kararı hayata geçirdi. Çatalca Belediye Meclisi, ilçedeki Nar Sokak'ın ismini Belediye Meclisi'nin Nisan Ayı 1. Birleşimi'nde oy birliğiyle alınan kararla "Volkan Konak Sokağı" olarak değiştirildi.

Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, meclis toplantısında yaptığı açıklamada, Volkan Konak'ın sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda vatan, millet ve Cumhuriyet sevgisini eserlerinde daima dile getiren bir değer olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

" Karadeniz'in bağrında yetişip tüm Karadenizlilerin sevgisini kazanan, ardından konserleriyle tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Volkan Konak. Şarkılarında ve şiirlerinde vatan sevgisini, millet sevgisini, bayrağa bağlılığı her zaman öne çıkarmış, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı bir sanatçıydı. Rahmetli Volkan Konak için müftünün söylediğini burada tekrar etmeyi dahi istemiyorum. Sadece böyle bir kişi için değil, hiç kimse için o tarz kelimeler kullanılmamalı. Unutulmamalıdır ki, Diyanet, Cumhuriyet'in dine karşı değil, dinin istismarına karşı bir duruşunun sembolüdür. Atatürk'ün bu alandaki öngörüsü, bugün hala din hizmetlerinin devlet güvencesinde, toplumu ayrıştırmadan yürütülmesinin temelini oluşturur.

"İsmi Sokağımızda, Kültür ve Sanat Evimizde Yaşayacak"

Başkan Güzel, alınan kararla sadece bir sokağın değil, çok yakında hizmete açılacak olan ilk kültür ve sanat evinin de Volkan Konak'ın adını taşıyacağını duyurdu:

Volkan Konak'ı bir kez daha rahmetle anıyorum. Başta Karadenizli hemşehrileri ve ailesi olmak üzere milletimize başsağlığı diliyorum. İlçemizde yaşayan Karadenizli hemşehrilerimiz ve tüm kültür-sanat dostları adına onun ismini yaşatacağız. Hem sokağımızda hem de yapacağımız ilk kültür sanat evinde Volkan Konak adı yaşayacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Volkan Konak'ın İsimleri Çatalca'da Yaşatılıyor - Son Dakika

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