Volkanik Tehlikeler İçin Soru Önergesi

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de risk taşıdığı belirtilen 14 volkanik alanla ilgili ilgili bakanlara soru önergesi verdi. Gürer, Niğde İl Risk Azaltma Planı'nda (IRAP) volkanik tehlikelere yer verilmemesini eleştirdi.

Gürer, TBMM'de yaptığı açıklamada, deprem riskinin yanı sıra volkanik tehlikelere karşı da yeterli hazırlık yapılmadığını belirterek ilgili bakanlara soru önergesi sunduğunu duyurdu. Gürer, basın açıklamasında şunları söyledi:

"Gerçekleşen olaylardan sonra yapılan açıklamalarla ülkemizin bu bağlamda içine düştüğü durum değerlendiriliyor. Örneğin bir deprem ülkesiyiz. Bu anlamda yıllardır söylenenler var ancak depremle ilgili bugüne kadar yapılanların, yaşanan depremlerde yeterli olmadığı ortaya çıkıyor. Bunun gibi göz ardı edilen bazı sorunlar da var. Bunlardan biri de yanardağlar. Bununla ilgili Bütçe Plan Komisyonu toplantısında, ilgili bakana Hasan Dağı'nın volkanik bir dağ olduğunu ifade etmiştim. Daha önce bir soruma verilen yanıtta, dağda gaz çıkışlarının bulunduğu belirtilmişti. Ayrıca Tuz Gölü'ne yapılan doğal gaz depolama alanının bundan etkilenip etkilenmeyeceğini sorduğumda, uzaklığın 64 kilometre olduğu ve Hasan Dağı'nın yeniden faaliyete geçmesi halinde buradaki deponun etkilenme olasılığının bulunmadığı ifade edilmişti."

Oysa Tuz Gölü Fayı ve Ecemiş Fayı'nın da bulunduğu bölgede depremsellik tehlikesinin halihazırda mevcut olduğu bir gerçektir. Çünkü ülkemizin hemen hiçbir bölgesinde deprem olmayacağına dair bilimsel bir veri yoktur. Her yerde deprem gerçekleşebilir. Bu konuda çalışma yapan kuruluşlar vardır. MTA'nın raporuna göre Hasan Dağı'nda gaz çıkışları olduğu, Erciyes'te de benzer durumun yaşandığı ve bunların takip edildiği belirtilmiştir. Bu nedenle ilgili bakanlara soru önergesi verdim.

Türkiye'de tarihsel dönemlerde faaliyet göstermiş ve günümüzde de gösterme potansiyelini koruyan çok sayıda aktif volkan bulunmaktadır. Yapılan jeolojik ve diğer bilimsel araştırmalara göre; Hasan Dağı (Aksaray-Niğde), Erciyes Dağı (Kayseri), Acıgöl (Nevşehir), Göllüdağ (Niğde), Karapınar Volkanik Alanı (Konya), Kars Platosu (Kars), Süphan Dağı (Bitlis), Nemrut Dağı (Bitlis), Tendürek Dağı (Ağrı), Ağrı Dağı (Ağrı), Gölcük (Isparta), Kula Volkanik Alanı (Manisa) ve Karacadağ (Diyarbakır) olmak üzere toplam 14 volkanik alanın risk taşıdığı ortaya konulmuştur.

Bunlarla birlikte, teknolojik olarak aktif olabileceği değerlendirilen Erzincan, Sındırgı ve benzeri bölgelerde de yeni volkanik aktivite olasılığından söz edilmektedir. Hasan Dağı ve Göllüdağ Niğde ili sınırları içinde kalmakta olup her iki volkanın da son 10 bin yılda aktivite gösterdiği bilinmektedir. Hasan Dağı'nın yaklaşık 8 bin yıl önce faaliyete geçtiği çeşitli kaynaklarda ifade edilmektedir. Hasan Dağı volkanının patlamasına ait çizimlere, Çatalhöyük'te yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ve 8.600-8.400 yıl öncesine tarihlenen bir evin kalıntılarında rastlanmıştır. Hasan Dağı volkanı Niğde merkezine yaklaşık 80 kilometre, Göllüdağ ise yaklaşık 30 kilometre uzaklıktadır. Her iki volkanda yaşanabilecek bir aktivitenin, merkez kabul edildiğinde 100 kilometrelik çapta bir alanı etkileyebileceği bilim insanları tarafından ifade edilmektedir.

Can ve mal kayıplarına yol açabilme ihtimali bulunan bu volkanik dağların, ilgili kuruluşlar tarafından yeterli düzeyde takip edilmediğini düşünüyoruz. Niğde Valiliği Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan Niğde İl Risk Azaltma Planı'nda (Niğde IRAP) volkanik tehlike ve risklere yer verilmediği görülmektedir. Güvenli yerleşme ve yapılaşma alanları oluşturmak amacıyla hazırlanan eylem planlarında da volkanik riskleri azaltmaya yönelik bir proje ya da eylem planı bulunmamaktadır. Aynı durum Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Konya, Kars, Bitlis, Ağrı, Van, Isparta, Manisa ve Diyarbakır illeri için de sorgulanmalıdır."