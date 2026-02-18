Volkanik Tehlikeler İçin Soru Önergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Volkanik Tehlikeler İçin Soru Önergesi

18.02.2026 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Gürer, Türkiye'deki volkanik alanlar için bakanlara soru önergesi verdi, riskleri eleştirdi.

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de risk taşıdığı belirtilen 14 volkanik alanla ilgili ilgili bakanlara soru önergesi verdi. Gürer, Niğde İl Risk Azaltma Planı'nda (IRAP) volkanik tehlikelere yer verilmemesini eleştirdi.

Gürer, TBMM'de yaptığı açıklamada, deprem riskinin yanı sıra volkanik tehlikelere karşı da yeterli hazırlık yapılmadığını belirterek ilgili bakanlara soru önergesi sunduğunu duyurdu. Gürer, basın açıklamasında şunları söyledi:

"Gerçekleşen olaylardan sonra yapılan açıklamalarla ülkemizin bu bağlamda içine düştüğü durum değerlendiriliyor. Örneğin bir deprem ülkesiyiz. Bu anlamda yıllardır söylenenler var ancak depremle ilgili bugüne kadar yapılanların, yaşanan depremlerde yeterli olmadığı ortaya çıkıyor. Bunun gibi göz ardı edilen bazı sorunlar da var. Bunlardan biri de yanardağlar. Bununla ilgili Bütçe Plan Komisyonu toplantısında, ilgili bakana Hasan Dağı'nın volkanik bir dağ olduğunu ifade etmiştim. Daha önce bir soruma verilen yanıtta, dağda gaz çıkışlarının bulunduğu belirtilmişti. Ayrıca Tuz Gölü'ne yapılan doğal gaz depolama alanının bundan etkilenip etkilenmeyeceğini sorduğumda, uzaklığın 64 kilometre olduğu ve Hasan Dağı'nın yeniden faaliyete geçmesi halinde buradaki deponun etkilenme olasılığının bulunmadığı ifade edilmişti."

Oysa Tuz Gölü Fayı ve Ecemiş Fayı'nın da bulunduğu bölgede depremsellik tehlikesinin halihazırda mevcut olduğu bir gerçektir. Çünkü ülkemizin hemen hiçbir bölgesinde deprem olmayacağına dair bilimsel bir veri yoktur. Her yerde deprem gerçekleşebilir. Bu konuda çalışma yapan kuruluşlar vardır. MTA'nın raporuna göre Hasan Dağı'nda gaz çıkışları olduğu, Erciyes'te de benzer durumun yaşandığı ve bunların takip edildiği belirtilmiştir. Bu nedenle ilgili bakanlara soru önergesi verdim.

Türkiye'de tarihsel dönemlerde faaliyet göstermiş ve günümüzde de gösterme potansiyelini koruyan çok sayıda aktif volkan bulunmaktadır. Yapılan jeolojik ve diğer bilimsel araştırmalara göre; Hasan Dağı (Aksaray-Niğde), Erciyes Dağı (Kayseri), Acıgöl (Nevşehir), Göllüdağ (Niğde), Karapınar Volkanik Alanı (Konya), Kars Platosu (Kars), Süphan Dağı (Bitlis), Nemrut Dağı (Bitlis), Tendürek Dağı (Ağrı), Ağrı Dağı (Ağrı), Gölcük (Isparta), Kula Volkanik Alanı (Manisa) ve Karacadağ (Diyarbakır) olmak üzere toplam 14 volkanik alanın risk taşıdığı ortaya konulmuştur.

Bunlarla birlikte, teknolojik olarak aktif olabileceği değerlendirilen Erzincan, Sındırgı ve benzeri bölgelerde de yeni volkanik aktivite olasılığından söz edilmektedir. Hasan Dağı ve Göllüdağ Niğde ili sınırları içinde kalmakta olup her iki volkanın da son 10 bin yılda aktivite gösterdiği bilinmektedir. Hasan Dağı'nın yaklaşık 8 bin yıl önce faaliyete geçtiği çeşitli kaynaklarda ifade edilmektedir. Hasan Dağı volkanının patlamasına ait çizimlere, Çatalhöyük'te yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ve 8.600-8.400 yıl öncesine tarihlenen bir evin kalıntılarında rastlanmıştır. Hasan Dağı volkanı Niğde merkezine yaklaşık 80 kilometre, Göllüdağ ise yaklaşık 30 kilometre uzaklıktadır. Her iki volkanda yaşanabilecek bir aktivitenin, merkez kabul edildiğinde 100 kilometrelik çapta bir alanı etkileyebileceği bilim insanları tarafından ifade edilmektedir.

Can ve mal kayıplarına yol açabilme ihtimali bulunan bu volkanik dağların, ilgili kuruluşlar tarafından yeterli düzeyde takip edilmediğini düşünüyoruz. Niğde Valiliği Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan Niğde İl Risk Azaltma Planı'nda (Niğde IRAP) volkanik tehlike ve risklere yer verilmediği görülmektedir. Güvenli yerleşme ve yapılaşma alanları oluşturmak amacıyla hazırlanan eylem planlarında da volkanik riskleri azaltmaya yönelik bir proje ya da eylem planı bulunmamaktadır. Aynı durum Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Konya, Kars, Bitlis, Ağrı, Van, Isparta, Manisa ve Diyarbakır illeri için de sorgulanmalıdır."

Kaynak: ANKA

Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Volkanik Tehlikeler İçin Soru Önergesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
İlk 18 dakikada 2 farklı geriye düşen PSG’den muhteşem geri dönüş İlk 18 dakikada 2 farklı geriye düşen PSG'den muhteşem geri dönüş
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:41
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
21:26
Aksaray’da bir evde 2’si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu
Aksaray'da bir evde 2'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 22:07:12. #7.11#
SON DAKİKA: Volkanik Tehlikeler İçin Soru Önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.