Volkswagen Dönüşüm Sürecinde

Volkswagen, artan maliyetler ve küresel rekabet baskısı nedeniyle kapsamlı bir dönüşüm sürecine giriyor. Yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 9 milyon araca düşürülmesi hedefleniyor.
Yeniden yapılanma haberleri Almanya'daki çalışanlar arasında büyük yankı uyandırdı. 89 yıllık otomotiv devi, sertleşen rekabet ortamında önemli bir dönüşüm yaşıyor.
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