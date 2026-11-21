(ANKARA) - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Danimarka'da ABD-Ukrayna çifte vatandaşı bir kişiye yönelik suikast girişiminin Rus istihbarat servisleri tarafından organize edildiğini öne sürerek, "Bu, AB topraklarında gerçekleşen bir saldırıdır ve kabul edilemez. Birimize yönelik saldırı, Birliğimize yönelik saldırıdır" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka'da ABD-Ukrayna çifte vatandaşı bir kişiye yönelik suikast girişimine tepki gösterdi. Girişimin Rus istihbarat servisleri tarafından organize edildiğini savunan von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:

"Danimarka'da ABD-Ukrayna çifte vatandaşı bir kişiye yönelik, Rus istihbarat servisleri tarafından organize edilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Bu, AB topraklarında gerçekleşen bir saldırıdır ve kabul edilemez. Danimarka ve Rusya'nın hibrit saldırılarının hedefi olan tüm üye devletlerle tam dayanışma içindeyiz. Birimize yönelik saldırı, Birliğimize yönelik saldırıdır."

Von der Leyen, "Rusya'nın hibrit tehditleri giderek daha az hibrit, daha fazla gerçek hale geliyor. Hızlı müdahale ekiplerinden sorumlulara yönelik yaptırımlara kadar harekete geçmek için gerekli araçlara sahibiz. Yakında hazırlık ve caydırıcılık kapasitemizi güçlendirmek amacıyla yeni bir Avrupa Güvenlik Stratejisi önereceğiz" dedi.

Rusya'ya Ukrayna'ya verilen destek konusunda da mesaj gönderen von der Leyen, "Şunu açıkça ifade etmek istiyorum: Rusya, Ukrayna'ya desteğimizi zayıflatmayı amaçlıyorsa bunun tam tersini başaracaktır. Kararlılığımız yalnızca daha da güçlenecektir" ifadesini kullandı.