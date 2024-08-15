VPN Kullanımı Banka Bilgilerinin Ele Geçirilmesine Neden Oluyor - Son Dakika
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VPN Kullanımı Banka Bilgilerinin Ele Geçirilmesine Neden Oluyor

Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya, VPN kullanımının ciddi sorunlara yol açtığını ve banka bilgilerinin ele geçirildiğini söyledi. VPN kullanımının güvenlik açığı oluşturduğunu belirten Çankaya, suç durumunda suç duyurusunda bulunulması gerektiğini vurguladı.

15.08.2024 15:17
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Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya, VPN kullanımının ciddi sorunlara yol açtığını bildirdi.

Baro Başkanı Çankaya, gazetecilere, son dönemde VPN kullanımının artması nedeniyle çoğu vatandaşın banka bilgilerinin ele geçirildiğini söyledi.

VPN kullanımının güvenlik açığı oluşturduğunu vurgulayan Çankaya, şöyle konuştu:

"Kaçak yazılım kullanılmadan hesabınıza erişim sağlanmış ve kredi kartınızdan işlem yapılmış ya da banka hesabınız boşaltılmışsa, bankanın güvenlik açığından bahsedebiliriz. Bankanın sorumluluğundan söz edebiliriz. Banka, bu tür durumlarda güvenlik açığı nedeniyle zararınızı tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak, VPN gibi yazılım kullanmanızdan dolayı banka hesaplarınız ele geçirilirse, bankanın güvenlik açığından bahsetmek mümkün değildir ve banka devre dışı kalır. Bu durum bir dolandırıcılıktır ve diğer dolandırıcılık türlerinde olduğu gibi yapılacak en doğru şey, suç duyurusunda bulunmaktır."

Kaynak: AA

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