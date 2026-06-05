Vucic: Sırbistan AB Üyeliğinde İlerleme Kaydediyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda somut ilerleme kaydettiğini belirtti.

Vucic, Karadağ'ın Tivat kentinde düzenlenen AB-Batı Balkan Zirvesi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupalı liderlerle önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesinin ekonomisi hakkında olumlu yorumlar yaptığını aktaran Vucic, "Herkesin fark ettiği şey şu, Sırbistan, tarihinde ilk kez büyüklüğüyle orantılı biçimde Batı Balkanlar'ın en güçlü ekonomisi haline geldi." ifadesini kullandı.

Sırbistan'ın AB'ye üyelik yolunda somut ilerleme kaydettiğini belirten Vucic, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde yapmamız gereken çok şey var. Benim için her zaman en önemlisi yatırımlar ve Sırbistan vatandaşlarının daha iyi bir yaşam sürmesidir. Karadağ'daki Sırp toplumuna da teşekkür ediyorum, her zaman kardeş olacağız."