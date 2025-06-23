Sırbistan, İsrail'e mühimmat satışını durdurdu - Son Dakika
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Sırbistan, İsrail'e mühimmat satışını durdurdu

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Sırbistan, İsrail\'e mühimmat satışını durdurdu
23.06.2025 16:30
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Sırbistan, İsrail\'e mühimmat satışını durdurdu
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İsrail'in İran'a saldırıları sonrasında mühimmat satışını durdurduklarını açıkladı. Vucic, hem İsrail hem de İran'ı dost ülkeler olarak gördüklerini vurguladı ve Orta Doğu'da barış çağrısında bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar sonrası İsrail'e mühimmat satışının durdurulduğunu açıkladı.

SIRBİSTAN, İSRAİL'E MÜHİMMAT SATIŞINI ASKIYA ALDI

Başkent Belgrad'da Sırbistan Genelkurmay Başkanlığı genişletilmiş kurul toplantısı sonrası açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin hem İsrail'i hem de İran'ı dost olarak gördüğünü söyledi. Vucic, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e mühimmat sattıklarını gizlemediklerini, eleştirilmesine rağmen İsrail'e destek vermekte kararlı olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Vucic, İran ile çatışan İsrail'e mühimmat satışını durdurduklarını belirtti.

"HEM İSRAİL HEM DE İRAN DOST ÜLKELERİMİZ

Orta Doğu'da barış istediklerini aktaran Vucic, "Hem İsrail hem de İran bizim dost ülkelerimizdir. Yahudiler burada her zaman saygı görmüştür. Her iki halk da bizim dostumuzdur." dedi.

"ABD, ULUSLARARASI HUKUKU AÇIKÇA ÇİĞNEDİ"

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını da değerlendiren Vucic, şöyle konuştu: "Uluslararası hukuk açıkça çiğnendi. Artık ne adalet ne de kurallar var. Batı, Rusya'ya ya da başka birine toprak bütünlüğü konusunda nasıl ders verecek? Herkes bu kuralları çiğnedi. Dünya tam anlamıyla kaosa sürükleniyor. Artık herkesin herkese saldırma hakkı varmış gibi davranılıyor. Delilik dünyaya yayıldı. Güvenilecek kimse kalmadı."

Vucic, Sırp ordusunu güçlendirmek istediklerini, son 10 yılda bu konuda önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Sırbistan'da zorunlu askerlik uygulamasını başlatacaklarını aktaran Vucic, bunun yanında profesyonel askerlerin koşullarını iyileştirmek için çalışıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sırbistan, İsrail'e mühimmat satışını durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • EST WEST:
    SIRPLAR BİLE İMANA GELDİ BİZİM CEMAATLERDEN ÇİT YOK, EYLEM YOK. İSMAİLAĞAAAAAA CÜBBELİİİ 5 2 Yanıtla
  • 615328:
    60 bin insan öldükten sonra 4 0 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    Aslan parçası sakın bunlara alet olma her yerde çamura batan bu dom? Yene batacak 1 0 Yanıtla
  • 78908900:
    Biraz erken oldu sanki ..Ya diğerleri ? 0 0 Yanıtla
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