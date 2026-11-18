Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar kentinde 1991'de öldürülen 2 bin 717 kişi için katliamın 35'inci yılında tören düzenlendi.

Hırvatistan'ın eski Yugoslavya'dan ayrılarak 1991'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından başlayan savaşta kuşatma altında kalan ve 2 bin 717 kişinin hayatını kaybettiği Vukovar'daki anma törenine, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Başbakan Andrej Plenkovic ve Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic'in yanı sıra çok sayıda devlet yetkilisi ve binlerce vatandaş katıldı.

Plenkovic, törende yaptığı konuşmada, Vukovar'da yaşananların üzerinden 35 yıl geçse de Hırvatistan'ın bağımsızlığı için hayatını kaybedenleri hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Bu arada, katliamın sembolü haline gelen Vukovar Hastanesi önünde toplanan kalabalık, törenin yapıldığı alana doğru geleneksel olarak düzenlenen "Anma Yürüyüşü"ne katılarak, katliamda yaşamını yitirenleri andı.

Vukovar'da ne oldu?

Hırvatistan'ın Haziran 1991'de Yugoslavya'dan ayrıldığını açıklamasının ardından başlayan savaştaki en büyük ve en kanlı çatışmalar, Vukovar'da yaşandı.

Yugoslav Halk Ordusu (JNA) askerleri ile Sırp paramiliter birlikler, 87 gün boyunca Vukovar'ı kuşatma altında tuttu. Bazı günlerde 11 binden fazla bombanın düştüğü kent, 18 Kasım 1991'de Sırp güçlerinin eline geçti.

Kuşatmanın ardından başlayan Sırp işgali, 15 Ocak 1998'e kadar sürerken, Vukovar Hastanesindeki yaralı ve çalışanlara yönelik çeşitli savaş suçları işlendi.

Vukovar Hastanesinin son verilerine göre, kentte 2 bin 717 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi toplama kamplarına götürüldü, büyük çoğunluğu Hırvat olmak üzere 22 bin civarında Sırp olmayan sivil kentten sürgün edildi.

Hollanda'nın Lahey kentindeki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Vukovar'daki katliam nedeniyle eski JNA komutanlarından Milet Mrksic'e 20 yıl, Veselin Sljivancanin'e 10 yıl hapis cezası verdi.