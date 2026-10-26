Vurulan tanker kaynaklı olduğu değerlendirilen sızıntı Ümmü'l-Kayveyn'e yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Vurulan tanker kaynaklı olduğu değerlendirilen sızıntı Ümmü'l-Kayveyn'e yaklaşıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Soar Atlas'ın uydu görüntülerinde, vurulan bir tankerden kaynaklandığı değerlendirilen petrol sızıntısının BAE'nin Ümmü'l-Kayveyn kıyılarına yaklaştığı tespit edildi. Sızıntı nedeniyle plajlara erişim kısıtlanırken Ras el-Hayme'deki tüm plajlar ikinci duyuruya kadar kapatıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kıyılarının uydu görüntülerinde, vurulan bir tankerden kaynaklandığı değerlendirilen petrol sızıntısı tespit edildi.

Uydu görüntüsü analiz şirketi Soar Atlas'ın paylaştığı görüntüler, petrol sızıntısının BAE'nin kuzeyindeki Ümmü'l-Kayveyn Emirliği kıyılarına yaklaştığını ortaya koydu.

Sızıntı nedeniyle yetkililerin daha fazla plaja erişimi kısıtlamaya başladığı bildirildi.

BAE Çevre Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada sızıntıyı kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, sızıntının nedenine ilişkin bilgi vermemişti.

BAE'nin Ras el-Hayme Emirliği'ndeki tüm plajları, denizlerdeki petrol sızıntısına karşı alınan önlemler kapsamında ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştı.

Ümmü'l-Kayveyn'de petrol sızıntısı nedeniyle deniz suyunun kirlendiği ve yakıtın kıyıya ulaştığı bildirilmiş, Şarika ve Acman emirliklerinde ise temizlik çalışmaları başlatılmıştı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve daha sonra ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini büyük oranda kısıtlıyor ve Boğaz'dan "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef alıyor.???????

Kaynak: AA
Birleşik Arap EmirlikleriGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı
“Mucize bitki“ hayatını kurtardı Kilosunu 950 bin liraya satıyor "Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
Gürsel Tekin’den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:49
Alarmları kurun İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri
Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
14:35
Acun Ilıcalı’dan Hull City itirafı Satın almak için sıraya girdiler
Acun Ilıcalı'dan Hull City itirafı! Satın almak için sıraya girdiler
14:01
Terör örgütü PKK Sincar’dan çekiliyor Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
13:43
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
13:41
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 15:07:15. #7.12#
SON DAKİKA: Vurulan tanker kaynaklı olduğu değerlendirilen sızıntı Ümmü'l-Kayveyn'e yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei