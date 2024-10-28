VW Almanya'da 3 Fabrika Kapatacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

VW Almanya'da 3 Fabrika Kapatacak

VW Almanya\'da 3 Fabrika Kapatacak

Volkswagen, Almanya'daki 3 fabrikasını kapatmayı ve 10 binlerce işçiyi işten çıkarmayı planlıyor.

28.10.2024 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman otomotiv devi Volkswagen'in Almanya'daki 3 fabrikasını kapatarak on binlerce çalışanını işten çıkarmayı planladığı belirtiliyor.Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW), şirketin merkezinin bulunduğu Almanya'daki 10 fabrikasından üçünü kapatmayı planladığı ileri sürüldü. VW Genel İşyeri İşçi Temsilciği tarafından Pazartesi günü ana üretim tesislerinin yer aldığı Wolfsburg kentinde yapılan açıklamada, plan çerçevesinde Almanya'daki en az 3 tesisin kapatılacağı, 10 binlerce çalışanın da işten çıkarılacağı belirtildi. VW Yönetim Kurulu'nun kısa süre önce söz konusu planı İşyeri İşçi Temsilciliğine sunduğu belirtilen açıklamada, kalan tesislerin de küçültüleceği, işten çıkarılmayanların ise maaşlarında yüzde 18'e varan kesintiler yapılacağı kaydedildi.

İşyeri Genel İşçi Temsilciliği Başkanı Daniela Cavallo, VW'nin Wolfsburg'daki merkezinde Pazartesi günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Almanya'daki VW fabrikalarının tamamının söz konusu plandan etkileneceğini belirterek, "Hiçbiri güvenli değil" dedi. Cavallo, şirket yönetiminin kendilerine yaptığı açıklamada, söz konusu tedbirlerin zorunlu olduğunu aktardığını kaydetti.

VW'den açıklama

VW ise Pazartesi günü konuya dair açıklamasında kapatma ve işten çıkarma planları hakkında bir yorum yapmazken "Volkswagen AG'nin geleceğine ilişkin tartışmanın öncelikle müzakere ortaklarımızla dahili olarak yürütülmesi gerektiği konusunda ortak kararlılıkla kabul edilen ilkeye bağlı kalıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada şirketin "kurumsal tarihinde belirleyici bir noktada" bulunduğuna işaret edilirken, durumun "ciddi" olduğu kaydedildi.

"Şirketi sürdürülebilir rekabetçi hale getirmek için yeniden yapılandırma tedbirleri gerekliydi" denilen açıklamada, gelecekte yapılacak yatırımları öz kaynaklardan finanse etmenin tek yolunun yeniden yapılanmadan geçtiği belirtildi.

Açıklamada VW Grubu'nun Eylül ayı başında fabrika kapatma ve zorunlu işten çıkarmaların "artık göz ardı edilemeyeceğini" açıklamasının nedeninin de bu olduğuna işaret edildi.

VW Pazartesi günü yaptığı açıklamada, işgücü maliyetlerinin çok yüksek olduğunu yinelerken, Çarşamba günü sendika ile gerçekleştirilecek ikinci tur ücret görüşmelerinde işgücü maliyetlerini azaltmak için somut öneriler sunulacağını ifade etti.

VW Almanya'daki 10 üretim tesisinde yaklaşık 120 bin kişiyi istihdam ediyor ve bunların yaklaşık yarısı Wolfsburg'da çalışıyor. VW tesislerinin altısı Aşağı Saksonya, üçü Saksonya biri Hessen eyaletinde yer alıyor.

İşyeri İşçi Temsilciliği yakın zamanda Porsche'den gelmesi umulan bir siparişin gerçekleşmemesi nedeniyle Osnabrück kentindeki fabrikanın özellikle risk altında bulunduğuna dikkat çekti.

IG Metall sendikası VW'nin olası planlarına tepki gösterdi. IG Metall bölge temsilcisi Thorsten Gröger, "Yönetim Kurulu'nun bu acımasız planları hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi. Gröger, "Bu karar, ağır şartlarda çalışan VW işçilerinin kalbine saplanmış bir hançerdir" ifadesini kullandı.

Scholz'dan VW yönetimine uyarı

Başbakan Olaf Scholz da VW ile ilgi gelişmeleri değerlendirirken, krizin çalışanların zararına olmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner Pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Başbakan Olaf Scholz'un "geçmişten gelen olası yanlış yönetim kararlarının çalışanların zararına olmaması gerektiği" görüşünde olduğunu söyledi.

Sözcü yardımcısı Başbakanın "istihdam alanlarının korunması ve güvence altına alınması" gerektiğine işaret ettiğini söyledi.

AFP,dpa/TY,BK

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Kaynak: Deutsche Welle

Olaf Scholz, Volkswagen, Politika, Otomobil, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VW Almanya'da 3 Fabrika Kapatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 05:10:31. #1.11#
SON DAKİKA: VW Almanya'da 3 Fabrika Kapatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.