38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında, WA League – Japon Davul ve Aslan Dansı Gösterisi sanatseverlerle buluştu.
Sabancı Vakfının onur üyesi olduğu, Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen festival kapsamındaki gösteri MEB Şura Salonu'nda sahnelendi.
Gösteride Mıtsuna Koyama, Masanori Tsubaki, Takahıro Watanabe, Kaona Mınakı gibi Japon müziğinin önde gelen sanatçıları yer aldı.
Gösteri, grubun vokalisti Mıtsuna Koyama'nın İstiklal Marşı'nı seslendirmesiyle başladı ve Japon Davulu "Taiko" ve üç telli Japon çalgısı "Shamisen" gibi geleneksel çalgılarla icra edilen Japon müziğinin yanı sıra "Aslan Dansı" kareografisi, kadın ve erkek yüz maskelerinden oluşan çift yüzlü dans gösterisiyle sürdü.
Gösterinin sonunda grup üyeleri, yoğun ilgileri dolayısıyla Türk izleyicilere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › WA League - Japon Davul ve Aslan Dansı Gösterisi Ankara Müzik Festivali'nde - Son Dakika
Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti. Ulu Cami'de ve diğer camilerde teravih namazı kılındı. Eskişehir'de Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi doldu taştı. Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi avlusunda iftar programı düzenlendi. Bilecik'te Kayı Boyu Camii'nde vaaz verildi ve Sakal-ı Şerif ziyareti yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?