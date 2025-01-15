WA Sahilinde 30 Bin Ölü Balık Bulundu

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Avustralya'nın Western Australia (WA) eyaletindeki sahilde tahminen 30 bin ölü balık bulunduğu ve olayın araştırıldığı bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, yetkililer, eyaletin kuzeyindeki bir sahilde tahmini 30 bin ölü balık bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer, ölü balıkların yaklaşık 9 kilometrelik kıyı şeridi boyunca görüldüğünü belirterek, test için balıklardan örnek alındığını aktardı.

Balıkların ölümüne neyin sebep olduğunu araştırdıklarını belirten yetkililer, insanları ölü balıklardan uzak durmaları ve evcil hayvanlar ile diğer hayvanların çürüyen etle temas etmelerini engellemeleri konusunda uyardı.

Yetkililer, ayrıca, yüksek seviyede bakteri ve koku olabileceği ihtimaline karşı insanların orada yüzmemesi ve balık tutmaması konusunda uyardı.