WAFA'ya göre İsrail askerleri El-Hicra köyünde Filistinlinin evini ve su kuyusunu yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bir Filistinlinin evini ve su kuyusunu yıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, yasa dışı yerleşim faaliyetlerine karşı çalışmalar yürüten aktivist İyad Meşarika, İsrail askerlerinin El-Hicra köyüne baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin Filistinli Fida el-Atiri'ye ait yaklaşık 200 metrekarelik evi ve su kuyusunu yıktığını aktaran Meşarika, askerlerin bölgedeki çok sayıda meyve ağacına zarar verdiğini ve tarım arazilerini buldozerlerle tahrip ettiğini söyledi.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistinli Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenledikleri baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Baskınların Tulkerim, Kalkilya, Cenin, Nablus ve Beytüllahim kentlerinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, gözaltına alınanlar arasında iki kardeş, bir baba ile oğlunun ve 5 gün önce serbest bırakılan eski bir tutuklunun da bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında can kayıpları ve gözaltıların yanı sıra Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, evlerinin yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi gibi uygulamalar da sürüyor.