Wagenknecht İttifakı Seçim Sonuçlarına İtiraz Edecek - Son Dakika
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Wagenknecht İttifakı Seçim Sonuçlarına İtiraz Edecek

Almanya'da BSW partisi, meclise girememesine gerekçe olarak seçimlerin hukuki geçerliliğini sorguladı.

24.02.2025 13:16
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Almanya'da dünkü seçimin ardından Federal Meclise girmeye hak kazanamayan Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisinin sonuçlara itiraz etmeyi planladığı bildirildi.

BSW Eş Başkanı Sahra Wagenknecht, Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde dünkü genel seçimin sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Wagenknecht, "Bir partinin 13 bin 400 oy kaybı nedeniyle meclise girememesi ve çoğu kişinin bu seçime katılamaması ve oy kullanma hakkını kullanamaması durumunda, seçim sonucunun hukuki geçerliliği sorunu ortaya çıkıyor. Bunu kontrol edeceğiz ve elbette hukuki süreci danışacağız." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin hukuken tartışmalı olabileceğini savunan Wagenknecht, "Yurt dışında 230 bin Alman oy vermek için kaydoldu ancak görünen o ki bunların yalnızca çok küçük bir kısmı seçimlere katılabildi." diye konuştu.

Seçimlerin, geçici resmi sonuçlarına göre, bu yıl ilk kez genel seçimlerde yarışan BSW, yüzde 4,9 oy olarak yüzde 5 barajını kıl payı kaçırmış ve Federal Meclise girmeye hak kazanamamıştı.

Sandalye dağılımı

Almanya Federal Meclisindeki sandalye dağılımı şu şekilde:

"CDU/CSU 208, AfD 152, SPD 120, Yeşiller 85, Sol Parti 62."

Federal Mecliste çoğunluğu sağlamak için en az 316 milletvekilini bulmak gerekiyor. Bu sonuçlara göre hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor.

Bu durumda toplam 328 milletvekiline ulaşan CDU/CSU ile SPD arasında koalisyon hükümetinin kurulması en güçlü ihtimal.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Wagenknecht İttifakı Seçim Sonuçlarına İtiraz Edecek - Son Dakika

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