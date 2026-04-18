Wang Huning'den Taiwan Meselesi Açıklaması

18.04.2026 14:21
Wang Huning, Taiwan'ın barışçıl gelişimi ve ulusal birleşme için kararlılığı vurguladı.

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve Çin Halkı Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Taiwanlı yurttaşların sosyal grupları yedinci forumunun açılışında bir konuşma yaptı, 17 Nisan 2026.

Wang, yeni dönemde Taiwan meselesinin çözümüne yönelik Çin Komünist Partisi'nin genel politikasının kararlılıkla uygulanması ve tek Çin ilkesine ile 1992 Konsensüsü'ne bağlı kalınması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Wang, Taiwanlı yurttaşları birlik içinde hareket etmeye, Boğaz'ın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişimini ortaklaşa teşvik etmeye ve ulusal yeniden birleşme sürecini ilerletmeye çağırdı.

Foruma yaklaşık 400 kişi katıldı. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

