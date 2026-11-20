SHENZHEN, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin, Rusya ve ABD liderleri arasında ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen üçlü zirvenin, geniş çaplı etkileri bakımından büyük önem taşıdığını ve tarihe geçecek bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Wang perşembe günkü açıklamasında, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede önemli mutabakatlara varıldığını kaydetti. Wang, zirvenin ardından açıklanan Çin-Rusya-ABD Devlet Başkanları Barış Bildirgesi'nin, küresel zorluklarla mücadele ve dünya barışı ile istikrarını koruma açısından kritik önemde olduğunu dile getirerek, "Görüşmeyi kesinlikle bir barış zirvesi olarak adlandırabiliriz" dedi.

Üç liderin uluslararası konjonktür ve küresel zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu belirten Wang, zirvenin dünyaya olumlu mesaj verdiğini ifade etti.

Wang, bu tarihi zirvenin yeni dönemde büyük ülkeler arasındaki etkileşim için bir model oluşturduğunu ve bu ülkeler arasında yeni tür ilişkilerin kurulması yolunda yeni bir aşamayı temsil ettiğini söyledi. Wang, zirvenin uluslararası ilişkiler tarihinde gerçekten büyük öneme sahip öncü bir hamle olduğunu yineledi.

Wang, zirvenin aynı zamanda büyük ülkelerin sorumluluk bilincini ortaya koyan bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Kendi stratejik niyetlerini yüz yüze açıkça ortaya koyan üç liderin, çatışma ve cepheleşmeyi önleyip barış içinde bir arada yaşamaya, genel istikrara ve dengeli kalkınmaya dayalı bir büyük ülke ilişkileri modeli kurma konusunda mutabık kaldığını aktardı.

Wang, "Bu, yalnızca üç ülkenin değil, tüm dünyanın yararınadır" ifadelerini kullandı.