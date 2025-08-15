Wang Yi'den Japonya'ya Tarihten Ders Çıkarması Çağrısı

KUNMİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda koşulsuz şekilde teslim olmasının 80. yıldönümü olan cuma günü Japonya'ya saygı kazanmak ve tekrar yanlış yola sapmamak için tarihten ders çıkarma çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, 10. Lancang- Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında tarihi konularda Çin'in tutumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bu özel günde Çin'in tutumunu bir kez daha dile getirmek istiyorum" diyen Wang, 80 yıl önce Japonya'nın yenilgiye uğradığını, Potsdam Deklarasyonu'nu kabul ettiğini ve koşulsuz teslim olduğunu duyurduğunu hatırlattı.

Wang, Japonya'nın militaristlerinin başlattığı saldırı savaşının, Çin'in halkına ve diğer Asya ülkelerinin halklarına büyük acılar yaşattığını ve Japonya halkına da derin acılar çektirdiğini söyledi.

"Kahire Deklarasyonu ve Potsdam Deklarasyonu gibi bir dizi uluslararası belge, Japonya'nın savaştaki sorumluluğunu açıkça ortaya koymuştur ve Japonya'nın Taiwan da dahil olmak üzere Çin'den çaldığı toprakları iade etmesini şart koşmuştur" diyen Wang, bunun faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin tartışılmaz sonucu olduğunu ve savaş sonrası uluslararası düzenin önemli bir parçasını oluşturduğunu vurguladı.

Wang, bugüne kadar Japonya'daki bazı güçlerin işgali yüceltip inkar etmeye, tarihi çarpıtmaya ve tarih uydurmaya ve hatta savaş suçlularının adlarını temize çıkarmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Wang, bu tür eylemlerin aşağılık ve kendi kendilerini baltalayan eylemler olduğunu, Birleşmiş Milletler Antlaşması'na, savaş sonrası kurulan uluslararası düzene, insan vicdanına ve tüm galip ülkelerin halklarına meydan okuduğunu belirtti.

Wang, "Sadece tarihle yüzleşerek saygı kazanılabilir, sadece tarihten dersler çıkararak daha iyi bir gelecek keşfedilebilir, sadece geçmişi hatırlayarak tekrar yanlış yola sapmak önlenebilir. Japonya'yı doğru seçimi yapmaya çağırıyoruz" dedi.