Wang Yi'den Japonya'ya Tarihten Ders Çıkarması Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Wang Yi'den Japonya'ya Tarihten Ders Çıkarması Çağrısı

15.08.2025 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya'nın teslimiyetinin 80. yıl dönümünde tarihi dersler alması gerektiğini vurguladı.

KUNMİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda koşulsuz şekilde teslim olmasının 80. yıldönümü olan cuma günü Japonya'ya saygı kazanmak ve tekrar yanlış yola sapmamak için tarihten ders çıkarma çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, 10. Lancang- Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında tarihi konularda Çin'in tutumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bu özel günde Çin'in tutumunu bir kez daha dile getirmek istiyorum" diyen Wang, 80 yıl önce Japonya'nın yenilgiye uğradığını, Potsdam Deklarasyonu'nu kabul ettiğini ve koşulsuz teslim olduğunu duyurduğunu hatırlattı.

Wang, Japonya'nın militaristlerinin başlattığı saldırı savaşının, Çin'in halkına ve diğer Asya ülkelerinin halklarına büyük acılar yaşattığını ve Japonya halkına da derin acılar çektirdiğini söyledi.

"Kahire Deklarasyonu ve Potsdam Deklarasyonu gibi bir dizi uluslararası belge, Japonya'nın savaştaki sorumluluğunu açıkça ortaya koymuştur ve Japonya'nın Taiwan da dahil olmak üzere Çin'den çaldığı toprakları iade etmesini şart koşmuştur" diyen Wang, bunun faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin tartışılmaz sonucu olduğunu ve savaş sonrası uluslararası düzenin önemli bir parçasını oluşturduğunu vurguladı.

Wang, bugüne kadar Japonya'daki bazı güçlerin işgali yüceltip inkar etmeye, tarihi çarpıtmaya ve tarih uydurmaya ve hatta savaş suçlularının adlarını temize çıkarmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Wang, bu tür eylemlerin aşağılık ve kendi kendilerini baltalayan eylemler olduğunu, Birleşmiş Milletler Antlaşması'na, savaş sonrası kurulan uluslararası düzene, insan vicdanına ve tüm galip ülkelerin halklarına meydan okuduğunu belirtti.

Wang, "Sadece tarihle yüzleşerek saygı kazanılabilir, sadece tarihten dersler çıkararak daha iyi bir gelecek keşfedilebilir, sadece geçmişi hatırlayarak tekrar yanlış yola sapmak önlenebilir. Japonya'yı doğru seçimi yapmaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Japonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wang Yi'den Japonya'ya Tarihten Ders Çıkarması Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Beşiktaş’a 9. saniyede büyük şok Beşiktaş'a 9. saniyede büyük şok
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı Tribünlerden büyük tepki Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı! Tribünlerden büyük tepki
Fenerbahçe’de ayrılık açıklandı Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı
Türkiye’ye gelince tüm kuralları unutuyorlar Gurbetçinin yaptığına bakın Türkiye'ye gelince tüm kuralları unutuyorlar! Gurbetçinin yaptığına bakın
Çocuğu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden olan uzman çavuş gözaltına alındı Çocuğu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden olan uzman çavuş gözaltına alındı
Termometre o şehirde 50 dereceye dayandı Termometre o şehirde 50 dereceye dayandı
’Bakan Fidan Mossad Direktörü ile görüştü’ iddialarına diplomatik kaynaklardan yalanlama 'Bakan Fidan Mossad Direktörü ile görüştü' iddialarına diplomatik kaynaklardan yalanlama
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
17:30
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 18:21:31. #7.13#
SON DAKİKA: Wang Yi'den Japonya'ya Tarihten Ders Çıkarması Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.