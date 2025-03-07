Wang Yi: Tek Çin İlkesi, Çin-Japonya İlişkilerinin Temeli

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, tek Çin ilkesinin Çin- Japonya ilişkilerinin siyasi temeli olduğunu söyledi.

Wang, cuma günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında Taiwan'ın Çin'e geri dönüşünün üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen Japonya'daki bazı kişilerin hala "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan sözde güçlerle gizli saklı çalıştığını ifade etti.

Bu kişilerden "Taiwan'da kriz demek, Japonya'da kriz demektir" propagandasına son vermelerini isteyen Wang, "Taiwan meselesini bahane ederek sorun çıkarmak Japonya'nın kendisine zarar verir" dedi.