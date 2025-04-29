Wang Yi ve Tayland Dışişleri Bakanı Görüştü

RİO DE JANEİRO, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi (sağda), Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa ile Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir araya geldi, 28 Nisan 2025. (Fotoğraf: Zhou Yongsui/Xinhua)