Wang Yi ve Vucic'ten İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Wang Yi ve Vucic'ten İşbirliği Vurgusu

Wang Yi ve Vucic\'ten İşbirliği Vurgusu
14.02.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile dostluk ve işbirliği taahhüdünde bulundu.

MÜNİH, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Münih Güvenlik Konferansı sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Cuma günü gerçekleşen görüşmede taraflar, küresel belirsizliklerin arttığı bir ortamda sarsılmaz dostluklarını güçlendirme ve işbirliğini derinleştirme taahhüdünde bulundu.

Wang, yakın üst düzey etkileşimi sürdürmek, karşılıklı siyasi güveni sağlamlaştırmak ve karşılıklı temel çıkarlarını korumada birbirlerini kararlılıkla desteklemek üzere Sırbistan'la çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Wang, Macaristan-Sırbistan demiryolunun sorunsuz işleyişinin sağlanması ve ikili serbest ticaret anlaşmasının faydalarının en üst düzeye çıkarılması da dahil olmak üzere tatbiki işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Vucic ise Wang'dan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e içten selamlarını iletmesini istedi. Xi'nin 2024 yılında Sırbistan'a yaptığı başarılı ziyaretin ikili ilişkilere güçlü bir ivme kazandırdığını hatırlatan Vucic, Sırbistan'ın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunmasında verdiği destekten dolayı Çin'e teşekkür etti.

Tek Çin ilkesine olan sıkı bağlılıklarını ve ulusal yeniden birleşme konusunda Çin'in adil tutumuna verdikleri kararlı desteği yineleyen Vucic, Çin'in temel çıkarlarıyla ilgili tüm konularda desteklerinin süreceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Sırbistan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wang Yi ve Vucic'ten İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Margaret Qualley’in Sevgililer Günü için verdiği pozlar yankı uyandırdı Margaret Qualley'in Sevgililer Günü için verdiği pozlar yankı uyandırdı
Nereden nereye Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
300 kilo adamı duvarı kırıp özel ekiple evden çıkardılar Her şey 12 yıl önce başlamış 300 kilo adamı duvarı kırıp özel ekiple evden çıkardılar! Her şey 12 yıl önce başlamış
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga
Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı! Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı
Manifest’ten yeni klibe özel dans performansı Manifest'ten yeni klibe özel dans performansı

10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
10:00
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
09:57
Ramazan öncesi vatandaşa müjde Zincir marketlerle indirim anlaşması
Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
09:11
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
07:46
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 11:07:28. #7.11#
SON DAKİKA: Wang Yi ve Vucic'ten İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.