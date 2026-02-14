Wang Yi ve Vucic\'ten İşbirliği Vurgusu

MÜNİH, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Münih Güvenlik Konferansı sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Cuma günü gerçekleşen görüşmede taraflar, küresel belirsizliklerin arttığı bir ortamda sarsılmaz dostluklarını güçlendirme ve işbirliğini derinleştirme taahhüdünde bulundu.

Wang, yakın üst düzey etkileşimi sürdürmek, karşılıklı siyasi güveni sağlamlaştırmak ve karşılıklı temel çıkarlarını korumada birbirlerini kararlılıkla desteklemek üzere Sırbistan'la çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Wang, Macaristan-Sırbistan demiryolunun sorunsuz işleyişinin sağlanması ve ikili serbest ticaret anlaşmasının faydalarının en üst düzeye çıkarılması da dahil olmak üzere tatbiki işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Vucic ise Wang'dan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e içten selamlarını iletmesini istedi. Xi'nin 2024 yılında Sırbistan'a yaptığı başarılı ziyaretin ikili ilişkilere güçlü bir ivme kazandırdığını hatırlatan Vucic, Sırbistan'ın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunmasında verdiği destekten dolayı Çin'e teşekkür etti.

Tek Çin ilkesine olan sıkı bağlılıklarını ve ulusal yeniden birleşme konusunda Çin'in adil tutumuna verdikleri kararlı desteği yineleyen Vucic, Çin'in temel çıkarlarıyla ilgili tüm konularda desteklerinin süreceğini vurguladı.