ABD'de askeri helikopterin henüz bilinmeyen nedenle başkent Washington'a acil iniş yaptığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Hava Kuvvetlerine ait helikopterin yerel saatle 22.15 sıralarında çimlik alana iniş yaptığı görüldü.
İnişin ardından kolluk kuvvetleri olay yerine intikal ederken, helikopterin neden acil durum inişi yaptığı henüz netlik kazanmadı.
Helikopterde hasar olup olmadığına ve mürettebat sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Son Dakika › Güncel › Washington'da Askeri Helikopter Acil İniş Yaptı - Son Dakika
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