Washington'da Filistin'e Destek Gösterisi

ABD'nin başkenti Washington'daki Amerikan- İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) binası önünde Filistin'e destek gösterisi yapıldı.
Filistin Gençlik Hareketi, CODEPINK ve Sosyalizm ve Liberalizm Partisi adlı gruplar, Washington'daki AIPAC Genel Merkezi önünde toplandı.
Filistin kefiyesi giyen göstericiler, Filistin bayrağının yanı sıra "Özgür Filistin", "İsrail'e yapılan tüm ABD yardımlarına son verin" ve "Filistin'e destek verin, işgali şimdi sonlandırın" yazılı pankartlar taşıdı.
"Özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına son vermesi ve ABD'nin İsrail'e desteğinin durdurulması çağrısı yaptı.
"Hükümeti doğru olanı yapmaya çağırmak için sesimizi kullanıyoruz"
Göstericilerden "Doctors Against Genocide (Soykırıma Karşı Doktorlar)" üyesi Dr. Karameh Kuemmerle, AA muhabirine, ramazanda İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayanlar için "çok kötü hissettiğini" söyledi.
Ramazanın önemini bildiklerini ifade eden Kuemmerle, Gazze'deki "sesi duyulmayan çocuklar için seslerini çıkarma görevleri" olduğunu belirtti.
ABD hükümetinin Gazze'de yaşananların "suç ortağı" olduğunu dile getiren Kuemmerle, "Biz suç ortağıyız, hükümetimiz, Başkanımız suç ortağı. Hükümeti doğru olanı yapmaya çağırmak ve İsrail'in bu soykırımı durdurması konusunda baskı yapması için sesimizi kullanıyoruz." dedi.
Soyadını vermek istemeyen Morgan adlı gösterici, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını "ABD'nin en yıkıcı dış politika kararı" olarak niteledi.
Morgan, "ABD hükümeti, insan hakları ve uluslararası hukuk gibi konularda meşruluğunu ne derecede kaybettiğinin farkında değil." diye konuştu.
"ABD, kesinlikle İsrail kadar soykırımdan sorumlu"
Filistin Gençlik Hareketi üyesi Mohammad Qasim, İsrail'in eskiden beri ramazanda saldırılarını artırdığını belirtti.
ABD destek vermeden İsrail'in "şu andaki konumunda olamayacağını" ifade eden Qasim, "Ve şimdi insan tarihinde benzeri görülmemiş bir şeye tanık oluyoruz. Bu da gözümüzün önünde soykırım olmasıdır. Eş zamanlı olarak bunu izliyoruz ve bu, dünyada hiç görülmemiş bir şey." dedi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın "İsrail olmasaydı onu icat etmemiz gerekirdi." sözlerine atıfta bulunan Qasim, "Bu yetkililere güvenmiyoruz. Onun yerine, toplu çaba ve eylem aracılığıyla ABD'nin İsrail'i desteklemesinin savunulamaz hale gelmesi için yeterli baskı uygulayacağımıza dair kendimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.
Filistin Gençlik Hareketi üyesi Yasin Shami de "ABD, kesinlikle İsrail kadar soykırımdan sorumlu." dedi.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin kızgın olduklarını dile getiren Shami, İsrail'in yaklaşık 6 aydır "kişileri şuursuzca öldürdüğünü" ve ABD'de ödedikleri vergilerle İsrail'e desteğin sürdürüldüğünü kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Washington'da Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Kaza, Kandemir Mahallesi'nde Fatih Cami Kur'an Kursu önünde meydana geldi.
Edirne'nin İpsala ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 105 obje ele geçirildi. Operasyonda ayrıca ruhsatsız silahlar ve mühimmat da bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerine ait uçağın düştüğü bölgede, pist onarım çalışması yapan bir personelin şehit olduğunu bildirdi. Uçağın pilotu ise atlayarak kurtulmuş ve hastaneye sevk edilmiştir. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir takı dükkanında meydana gelen olayda, hırsızlar 10 bin lira değerindeki gümüş zinciri çaldı. Dükkana gelen şahıs ve yanına çağırdığı arkadaşı, işletme sahibiyle konuşurken biri dikkatini dağıtırken diğeri hızlı bir şekilde zinciri çaldı. Hırsızlar, güvenlik kamerasına yakalandı.
Bosna Hersek Kupası çeyrek final rövanşında oynanan FK Sarajevo-Borac Banja Luka müsabakasında FK Sarajevo, hakem kararlarına tepki göstererek karşılaşmanın son dakikalarında sahadan çekildi. Saraybosna ekibi, karşılaşmanın son dakikalarında hakem kararlarına tepki göstererek soyunma odasına gitti. Bu kararın ardından mücadelenin hakemi de bitiş düdüğünü çaldı. Maçı Borac Banja Luka 2-1'lik skorla kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Erzurum'da coğrafya öğretmeni Z.B'nin katlettiği eşi Kadriye B ve kızı Asude Helen B'nün cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayın ardından Z.B'nin yakalandığı bildirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Düzce'de Şubat ayında 573 konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise 437 konut satışı yapılmıştı. Ocak ayında ise 404 konut satışı gerçekleşti.
19 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı, 20-26 Mart tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarının hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Futbolcular, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Milli takım, Romanya, Hırvatistan ve Almanya ile karşılaşacak ve birinci olarak UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanma hedefliyor.
Talas Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile düzenlenen 'Engelli Araçları Teslim Töreni'nde 59 engelli aracı ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.
İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Aytekin Kaya, seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde meşalelerle karşılandı. Kaya, vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini dinleyerek ilgili kurum müdürleriyle işbirliği içerisinde yapılacak yatırımları görüştü.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında dilencilere yönelik çalışma yaparken bir dilencinin zabıta ekiplerini görünce kaçması kameralara yansıdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?