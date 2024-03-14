Washington'da Filistin'e Destek Gösterisi

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ABD'nin başkenti Washington'daki Amerikan- İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) binası önünde Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Filistin Gençlik Hareketi, CODEPINK ve Sosyalizm ve Liberalizm Partisi adlı gruplar, Washington'daki AIPAC Genel Merkezi önünde toplandı.

Filistin kefiyesi giyen göstericiler, Filistin bayrağının yanı sıra "Özgür Filistin", "İsrail'e yapılan tüm ABD yardımlarına son verin" ve "Filistin'e destek verin, işgali şimdi sonlandırın" yazılı pankartlar taşıdı.

"Özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına son vermesi ve ABD'nin İsrail'e desteğinin durdurulması çağrısı yaptı.

"Hükümeti doğru olanı yapmaya çağırmak için sesimizi kullanıyoruz"

Göstericilerden "Doctors Against Genocide (Soykırıma Karşı Doktorlar)" üyesi Dr. Karameh Kuemmerle, AA muhabirine, ramazanda İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayanlar için "çok kötü hissettiğini" söyledi.

Ramazanın önemini bildiklerini ifade eden Kuemmerle, Gazze'deki "sesi duyulmayan çocuklar için seslerini çıkarma görevleri" olduğunu belirtti.

ABD hükümetinin Gazze'de yaşananların "suç ortağı" olduğunu dile getiren Kuemmerle, "Biz suç ortağıyız, hükümetimiz, Başkanımız suç ortağı. Hükümeti doğru olanı yapmaya çağırmak ve İsrail'in bu soykırımı durdurması konusunda baskı yapması için sesimizi kullanıyoruz." dedi.

Soyadını vermek istemeyen Morgan adlı gösterici, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını "ABD'nin en yıkıcı dış politika kararı" olarak niteledi.

Morgan, "ABD hükümeti, insan hakları ve uluslararası hukuk gibi konularda meşruluğunu ne derecede kaybettiğinin farkında değil." diye konuştu.

"ABD, kesinlikle İsrail kadar soykırımdan sorumlu"

Filistin Gençlik Hareketi üyesi Mohammad Qasim, İsrail'in eskiden beri ramazanda saldırılarını artırdığını belirtti.

ABD destek vermeden İsrail'in "şu andaki konumunda olamayacağını" ifade eden Qasim, "Ve şimdi insan tarihinde benzeri görülmemiş bir şeye tanık oluyoruz. Bu da gözümüzün önünde soykırım olmasıdır. Eş zamanlı olarak bunu izliyoruz ve bu, dünyada hiç görülmemiş bir şey." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın "İsrail olmasaydı onu icat etmemiz gerekirdi." sözlerine atıfta bulunan Qasim, "Bu yetkililere güvenmiyoruz. Onun yerine, toplu çaba ve eylem aracılığıyla ABD'nin İsrail'i desteklemesinin savunulamaz hale gelmesi için yeterli baskı uygulayacağımıza dair kendimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin Gençlik Hareketi üyesi Yasin Shami de "ABD, kesinlikle İsrail kadar soykırımdan sorumlu." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin kızgın olduklarını dile getiren Shami, İsrail'in yaklaşık 6 aydır "kişileri şuursuzca öldürdüğünü" ve ABD'de ödedikleri vergilerle İsrail'e desteğin sürdürüldüğünü kaydetti.