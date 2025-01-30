Washington'da Korkunç Hava Kazası - Son Dakika
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Washington'da Korkunç Hava Kazası

Washington\'da Korkunç Hava Kazası

Yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpışması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.

30.01.2025 17:16
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ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopterin havada çarpışarak düştüğü kazada sağ kurtulan olmadığı düşünülüyor.

Kazayla ilgili olarak Washington'da bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Washington İtfaiye ve Acil Servis Hizmetleri Başkanı John Donnelly, enkazda toplamda 28 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklayarak, "Bu noktada, sağ kalan olmadığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı. Donnelly, enkaz kaldırma çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, düşen yolcu uçağının Potomac Nehri'nde üç parça halinde tespit edildiğini söyledi.

Basın toplantısında söz alan American Airlines Üst Yöneticisi (CEO) Robert Isom da çarpışmadan önce askeri helikopterin yolcu uçağının rotasına neden girdiğini bilmediklerini kaydetti.

Kaza

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüştü.

Ronald Reagan Havalimanı ve Potomac Nehri çevresine yaklaşık 300 polis, sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edilmiş, geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatılmıştı.

Yolcu uçağında bazı Artistik Buz Pateni sporcularının da bulunduğu açıklanmıştı.

Trump'tan açıklama

Kazayla ilgili yazılı açıklama yapan Trump, gelişmeleri yakından izlediğini ve insanların kurtulması için dua ettiğini belirtmişti.

Truth Social sosyal medya platformundan da açıklama yapan Trump, uçağın kendi rotasında piste doğru alçaldığını ifade ederek, " Helikopter, uzun bir süre boyunca doğrudan uçağa doğru gidiyordu. Açık bir gece ve uçağın ışıkları yanıyordu. Kontrol kulesi, uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Önlenebilecek bir kazaymış. Bu, iyi değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Washington'da Korkunç Hava Kazası - Son Dakika

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