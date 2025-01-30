Washington'da Uçak-Helikopter Kazası - Son Dakika
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Washington'da Uçak-Helikopter Kazası

Washington\'da Uçak-Helikopter Kazası

Trump, Washington'da yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpıştığını ve kurtulan olmadığını açıkladı.

30.01.2025 21:46
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Washington yakınlarında bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpıştığı kazada kurtulan olmadığını belirten ABD Başkanı Donald Trump, kazanın muhtemel sebebine ilişkin, "Helikopter yanlış zamanda yanlış yerdeydi." dedi.

ABD Başkanı Trump, dün akşam saatlerinde Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yaşanan kazayla ilgili basın brifingi düzenledi.

Kazanın "büyük bir trajedi" olduğunu ve önlenebilmesi gerektiğini belirten Trump, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı." diye konuştu.

"Helikopter yanlış zamanda yanlış yerdeydi"

Trump, American Airlines'a ait yolcu uçağının rotasında ve sorunsuz şekilde alçaldığını, ancak askeri helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle yanlış rotada ve yükseklikte olduğunu söyledi.

Askeri helikopterdeki 3 kişinin yanlış noktada bulunduğunu dile getiren ve kazanın helikopter pilotlarından kaynaklandığını ima eden Trump, "Bir helikopteri çok hızlı bir şekilde durdurabilirsiniz. Yukarı ya da aşağı gitme yeteneği var, dönme yeteneği var. Açıkçası yaptığı dönüş doğru değildi, kendisine söylenenin tam tersini yaptı. Helikopter yanlış zamanda yanlış yerdeydi." dedi.

Helikopterin manevra seçeneklerinin olduğunu yineleyen Trump, helikopterin bulunduğu yüksekliğin yanlış olduğunu ve tüm gerçeklerin soruşturma sonucunda ortaya çıkacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, ilk izlenimlere göre helikopterin seyrinde sorun olduğunu belirtti.

Kulenin daha önce uyarması gerekiyordu

Trump, Ronald Reagan Havalimanı kulesinin helikopteri son anda uyardığını ve kazanın önlenememesinin bir nedeninin de bu olduğunu söyledi.

Hava trafik kontrolörünün çok geç uyarı yaptığını savunan Trump, "Bazı uyarıları yaptılar ama bunlar çok çok geç yapıldı. Neredeyse kazadan birkaç saniye önce verilmiş gibiydi. Buraya en zeki ve psikolojik olarak en iyi durumdaki insanların alınması gerekiyor." dedi.

Trump, soruşturma sonucunda bu detayların ortaya çıkacağını belirtti.

Demokratları ve Biden politikalarını suçladı

Olayla ilgili tüm federal ve yerel birimlerin soruşturma başlattığını söyleyen Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde federal kurumlarda uygulanan "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programının" bu kurumlardaki insan kalitesini düşürdüğünü savundu.

Trump, "Ben görevden ayrılıp Biden görevi devraldığında, kurumlardaki kalite standartlarını her zamankinden daha düşük seviyelere çekti. Ben güvenliği ön planda tuttum; (eski ABD Başkanı Barack) Obama, Biden ve Demokratlar ise politikayı ön planda tuttular." diye konuştu.

Özellikle havacılık sektöründe ve kule görevlilerinde standartların en yüksek seviyede olması gerektiğini ifade eden Trump, Biden döneminin Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'e yüklenerek, Buttigieg'in kaliteli hava personeli almak yerine "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" programlarını öncelediğini belirtti.

Trump, "Buttigieg tam bir felaket. Belediye başkanı olarak da felaketti. Şehrini yerin dibine soktu sonra da Ulaştırma Bakanlığında saçma işler yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca, 60 yolcu ile 4 mürettebatın bulunduğu uçakta başta Rus vatandaşları olmak üzere çeşitli milletlerden yolcuların olduğunu ve bu kişiler için ilgili ülkelerle temasa geçtiklerini söyledi.

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, dün akşam havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüştü. Yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Washington'da Uçak-Helikopter Kazası - Son Dakika

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