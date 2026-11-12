Washington Logan Circle\'da silahlı saldırıda 5 kişi vuruldu, okullar kapatıldı

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a yakın bölgede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin vurulduğu bildirildi.

Metropolitan Polis Departmanından yapılan açıklamada, Beyaz Saray'a yaklaşık 1,5 kilometre mesafede silahlı saldırı düzenlendi.

Açıklamada, Beyaz Saray'a yaklaşık 20 dakika yürüme mesafesindeki Logan Circle semtinde düzenlenen saldırıda 5 kişinin vurulduğu ifade edildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilen açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganı arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Yerel yetkililer de silah seslerinin duyulduğu noktada bir spor salonunun bulunduğunu, olay yerine yakın okulların güvenlik nedeniyle kapatıldığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, silah sesleri duyulurken olay yerinde çok sayıda polisin olduğu ve birçok yolun trafiğe kapatıldığı görüldü.