Washington ve çevresinde 10-12 Kasım 2026'da 3 günlük dron önleme tatbikatı yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Washington ve çevresinde 10-12 Kasım 2026'da 3 günlük dron önleme tatbikatı yapılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Washington Metropolitan Yönetimler Konseyi, başkent Washington ve çevresinde 10-12 Kasım 2026'da 3 günlük dron önleme tatbikatı yapılacağını duyurdu. Bölge sakinlerinden gece 00.00-04.00 arasında dron görür veya duyarlarsa endişelenmemeleri istendi.

ABD'nin başkenti Washington ve çevresinde, 3 gün süreyle, izinsiz insansız hava aracı kullanılmasını engelleme amaçlı "dron önleme tatbikatı" gerçekleştirileceği duyurulurken, bölge sakinlerine "endişelenmemeleri" uyarısı yapıldı.

Washington Metropolitan Yönetimler Konseyi (COG) tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Ulusal Başkent Bölgesi İnsansız Hava Aracı Karşıtı Sistemler (C-UAS) Tatbikatı adıyla, 10, 11 ve 12 Kasım 2026'da izinsiz dronları engellemeye yönelik tatbikat gerçekleştirileceği duyuruldu.

Açıklamada, "Gece saatlerinde kamu güvenliği yetkilileri, halk arasında 'dron' olarak bilinen, izinsiz küçük insansız hava araçlarını tespit edip takip eden teknolojileri test edecekler. Bölge sakinleri gece yarısı 00.00 ile 04.00 arasında bir dron görür veya duyarlarsa endişelenmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Tatbikatla kamu güvenliği kurumlarının izinsiz dronlar nedeniyle ortaya çıkan güvenlik zorluklarına yanıt vermeye hazırlığının test edileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (FEMA) 2025 yılında, Ulusal Başkent Bölgesi İnsansız Hava Aracı Karşıtı Sistemlerindeki kapasitelerinin genişletilmesi amacıyla yaklaşık 28,5 milyon dolarlık bir fon ayırdığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerWashingtonHavacılıkTeknolojiGüvenlikSavunmaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Çöp karıştırarak servet kazandı Eline geçen para inanılır gibi değil Çöp karıştırarak servet kazandı! Eline geçen para inanılır gibi değil
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
Artık abartıyorlar Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı
23:11
Fon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi
Fon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi
23:01
Barış Alper Yılmaz’la aşk yaşadığı iddia ediliyordu Yeşim Yeşilçimen’den iddiaları doğrulayan paylaşım
Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Yeşim Yeşilçimen'den iddiaları doğrulayan paylaşım
22:31
Atış poligonunda intihara kalkıştı
Atış poligonunda intihara kalkıştı
22:01
Yeni hedef Brahim Diaz Real Madrid’den Süper Lig devine
Yeni hedef Brahim Diaz! Real Madrid'den Süper Lig devine
21:46
Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
21:25
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 00:04:40. #7.12#
SON DAKİKA: Washington ve çevresinde 10-12 Kasım 2026'da 3 günlük dron önleme tatbikatı yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android