watchOS 27: Yeni Özellikler ve Yenilikler

Apple’ın WWDC 2026’da tanıtması beklenen watchOS 27, kalp atış hızı algoritmalarını yenileyerek daha hassas biyometrik veri sunuyor. Ultra modellerine özel uydu bağlantısı, standart modellere de geliyor; kullanıcılar hücresel veri olmadan Apple Haritalar’ı kullanabilecek ve Mesajlar’da fotoğraf gönderebilecek. “Modular Ultra” saat kadranı standart modellere uyarlanıyor. “Project Mulberry” kodlu yapay zeka sağlık koçu ise ilk sürüme yetişmeyip sonraki güncellemelerde sunulacak. watchOS 27, Haziran’da geliştirici betası, Temmuz’da açık beta ve Eylül’de Series 12 ile birlikte yayınlanacak.