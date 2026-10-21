Weidel AB'nin yeniden inşa edilmesini ve yetkilerin parlamentolara devrini istedi

Almanya için Alternatif (AfD) Eş Genel Başkanı Alice Weidel, Avrupa Birliği'nin (AB) mevcut haliyle "ciddi reforma" ihtiyacı olduğunu belirterek, partisinin AB'yi "yeniden inşa etmek" istediğini söyledi.

Weidel, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosunda (AP) düzenlenen basın toplantısında AfD'nin AB politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB'nin mevcut haliyle "ciddi reforma" ihtiyacı olduğunu kaydeden Weidel, AfD'nin AB'yi "yeniden inşa etmek" istediğini ifade etti.

Weidel, ulusal otoritelerin AB Komisyonuna karşı güçlendirilmesi gerektiğini savunarak, "Yetkileri yeniden ulusal parlamentolara ve hükümetlere devretmeliyiz. Karar alma sürecini onlar üstlenmeli." dedi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'deki (Ceuta) düzensiz göç girişimi ve bazı Avrupa ülkelerinde devam eden protestolara değinerek AB'nin dış sınırlarını koruyamadığını savunan Weidel, "Schengen bittiyse ve işe yaramıyorsa, Schengen'den çıkıp sınırlarımızı korumamız gerekiyor." diye konuştu.

Weidel, Avrupa'nın küresel ölçekte "önem kaybettiğini" dile getirerek, "ABD, Rusya ve Çin perspektifinden bakıldığında, artık hiçbir önemli rol oynamıyoruz. Bu da hepimiz için bir uyarı işareti olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

"CDU (Almanya Hristiyan Demokrat Birlik Partisi) partisinden (Ursula) von der Leyen'in liderlik ettiği, seçimle göreve gelmemiş bir yapı olan AB Komisyonu hangi arabayı satın almanız gerektiğine ya da hangi arabaların üretilmesi icap ettiğine karar veriyor. Biz bunu kesinlikle istemiyoruz." diyen Weidel, AB'nin artık egemen devletlerden oluşan bir topluluk olmadığı düşüncesini paylaştı.

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin favori adaylarından olduğu belirtilen aşırı sağcı Marine Le Pen, yarışı kazanması halinde AB Komisyonunun yetkisini sınırlandırmak için çalışacağı taahhüdünde bulunmuştu.