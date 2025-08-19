MOUNT ABD'nin West Virginia eyaletinin Mount Carbon bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Mount Carbon bölgesinde görevli emniyet yetkilileri, eyaletin güney bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Yetkililer, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını ifade etti.
Yaralıların hastanede tedavi altında olduğunu kaydeden yetkililer, saldırganın olay yerinde intihar ettiğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › West Virginia'da Silahlı Saldırı: 1 Ölüm, 3 Yaralı - Son Dakika
