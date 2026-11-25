CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yüksek mahkeme, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın görevden alınmasına yönelik sürece dayanak oluşturan bağımsız inceleme heyetinin raporunu iptal etti.

Western Cape Yüksek Mahkemesi, Ramaphosa'nın 2022'de hazırlanan bağımsız inceleme heyeti raporunun iptali talebiyle yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Mahkeme, Ramaphosa'nın anayasa ve yasaları ihlal etmiş olabileceğine ilişkin bulgular içeren raporun hukuka aykırı olduğuna hükmederek iptaline karar verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Ramaphosa'nın yılın başında anayasanın cumhurbaşkanının görevden alınmasına ilişkin 89'uncu maddesi uyarınca oluşturulan heyetin raporunun iptali için mahkemeye başvurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Ramaphosa'nın bu başvuruyla anayasal hakkını kullandığı ve yargı bağımsızlığı da dahil olmak üzere hukukun üstünlüğüne duyduğu saygı doğrultusunda mahkemenin kararını inceleyeceği belirtildi.

Ulusal Meclis Başkanı Thoko Didiza'nın da mahkeme kararını ve bunun Meclis ile Azil Komitesi üzerindeki etkilerini inceleyeceği bildirildi.

Meclis Azil Komitesi Başkanı Makashule Gana ise komitenin yarın yapılması planlanan toplantısına ilişkin hukuki görüş talep ettiklerini açıkladı.

Phala Phala skandalı

Ramaphosa'nın Limpopo eyaletindeki Phala Phala çiftliğinden Şubat 2020'de 580 bin dolar çalınması, eski istihbarat teşkilatı başkanı Arthur Fraser'ın Haziran 2022'de Cumhurbaşkanı Ramaphosa hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla kamuoyuna yansımıştı.

Fraser, Ramaphosa'yı söz konusu dövizi yetkili makamlara bildirmemek ve çalınan paranın geri alınması için hukuka aykırı yöntemlere başvurmakla suçlamıştı.

Bağımsız inceleme heyeti, Kasım 2022'de hazırladığı raporda, Ramaphosa'nın anayasa ve yasaları ihlal etmiş olabileceğine ilişkin ön bulgulara ulaşıldığını belirterek Meclisin azil sürecinin başlatılmasını değerlendirmesini tavsiye etmişti.

Ulusal Meclis, Aralık 2022'de yaptığı oylamada raporu reddetmişti.

Anayasa Mahkemesi ise Mayıs 2026'da Meclisin bu kararını geçersiz kılarak Ramaphosa'nın görevden alınmasına ilişkin sürecin yürütülmesi için komite oluşturulmasına hükmetmişti.