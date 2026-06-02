WHCA Gala Yemeği 24 Temmuz'da Düzenlenecek - Son Dakika
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WHCA Gala Yemeği 24 Temmuz'da Düzenlenecek

02.06.2026 22:06
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Beyaz Saray Muhabirleri Derneği, saldırı nedeniyle iptal edilen yemeğin 24 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA), 25 Nisan'da yapılan ve silahlı saldırı nedeniyle yarıda kesilen yemeğinin 24 Temmuz'da düzenleneceğini açıklarken, Başkan Donald Trump da yemeğe katılacağını duyurdu.

WHCA, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle iptal edilen gala yemeğinin 24 Temmuz'da düzenleneceğini belirtti.

WHCA Başkanı Weijia Jiang, açıklamasında, "Bir şiddet eyleminin son sözü söylemesine izin vermeyeceğiz. İlk akşam yemeğimiz tarihin bir parçası olacak, WHCA'nın vereceği yanıt da öyle olacak." ifadelerini kullandı.

Trump, yemeğe katılacağını duyurdu

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, yeniden planlanan etkinlikte konuşma yapma davetini kabul ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Trump, bu tür şiddet eylemlerine boyun eğmeyeceklerini vurgulayarak, "Bu etkinliğin yeniden düzenlenmesi, delilerin yaşam tarzımızı değiştirmesine izin veremeyeceğimizi gösteren çok olumlu bir adımdır." değerlendirmesini yaptı.

WHCA gala yemeğinde silahlı saldırı

25 Nisan'da Washington Hilton'da düzenlenen akşam yemeği, güvenlik kontrol noktası yakınında silah sesleri duyulmasının ardından Gizli Servis ajanlarının Trump'ı salondan tahliye etmesiyle aniden sona ermişti.

Yetkililer daha sonra, birkaç yönetim yetkilisini hedef almayı planladığı iddia edilen 31 yaşındaki Cole Tomas Allen'ı tutuklamıştı.

Allen, ABD Başkanı'na suikast girişiminde bulunmak da dahil olmak üzere dört federal suçlamayla yargılanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel WHCA Gala Yemeği 24 Temmuz'da Düzenlenecek - Son Dakika

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