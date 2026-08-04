Wildberries Depo İHA Saldırısında Hasar Gördü
Tver'de Wildberries deposuna düşen İHA parçası nedeniyle hasar oluştu, çalışanlar zarar görmedi.
Rusya'nın Tver bölgesinde e-ticaret platformu Wildberries'e ait depo, düşürülen insansız hava aracının (İHA) parçaları nedeniyle hasar gördü.
Tver Valisi Vitaliy Korolev, yaptığı yazılı açıklamada, gece saatlerinde bölgeye yönelik İHA saldırısının engellendiğini bildirdi.
Düşürülen İHA'ya ait bir parçanın Kalininskiy ilçesindeki Wildberries deposunun duvarına isabet ettiği bilgisini paylaşan Korolev, binanın kısmen hasar gördüğünü belirtti.
Korolev, depo çalışanlarının saldırıda zarar görmediğini, acil durum ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ve tesisin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.
Rusya'nın St. Petersburg şehri yakınlarındaki Leningrad bölgesinde bulunan Wildberries lojistik merkezinde de bugün İHA saldırısının ardından yangın çıkmış, çalışanların tahliye edildiği tesiste ürün teslimatları geçici olarak sınırlandırılmıştı.
Ukrayna, son dönemde Rusya merkezli Wildberries'e ait depo ve lojistik tesislerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor.
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