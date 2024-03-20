Amerikalı oyuncu Will Smith, geçen yıl ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuduğunu belirterek, kutsal kitabın anlatısının çok açık olduğunu, yanlış anlaşılmaya yer bırakmadığını ifade etti.
Mısırlı gazeteci Amr Adeeb'in "Big Time Podcast" programına konuk olan Smith, bütün büyük kutsal kitapları okuduğunu ve hepsinde benzer hikayelerden bahsedilmesine şaşırdığını belirtti.
Geçen yıl ramazan ayında ise Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuduğunu aktaran Smith, "Kur'an-ı Kerim'in anlatısı çok açık, yanlış anlaşılmaya yer bırakmıyor." dedi.
Kur'an-ı Kerim'e hayranlığını vurgulayan Smith, "(Kur'an-ı Kerim'in) Ruhu o kadar güzel ve açıktı ki, sadeliğini çok sevdim." şeklinde konuştu.
Smith, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'dan sıklıkla bahsedilmesine şaşırdığını ifade ederek, Hz. İbrahim'in hikayesini tam olarak anlamanın çok güzel olduğunu vurguladı.
Son Dakika › Güncel › Will Smith: Kur'an-ı Kerim'in Anlatısı Çok Açık ve Yanlış Anlaşılmalara Yer Bırakmıyor - Son Dakika
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