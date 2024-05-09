Wishbone Ash, İstanbul'da konser verecek - Son Dakika
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Wishbone Ash, İstanbul'da konser verecek

Wishbone Ash, İstanbul\'da konser verecek

İngiltere'nin köklü rock gruplarından Wishbone Ash, 24 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verecek. Grup, 50 yılı aşkın müzik kariyeri boyunca birçok rock ve metal grubuna ilham olmuştur.

09.05.2024 13:36
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İngiltere'nin köklü rock gruplarından Wishbone Ash, 24 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 50 yılı aşkın müzik kariyeri boyunca çok sayıda rock ve metal grubuna ilham olan topluluk, kurucu gitarist ve solist Andy Powell öncülüğünde sevilen parçalarını seslendirecek.

En son geçen yıl Ankara'da konser veren Wishbone Ash, İstanbul konserinde "Real Guitars Have Wings", "Warrior", "The Pilgrim" ve "Rock 'n Roll Widow" adlı sevilen şarkılarını seslendirecek.

İngiltere'nin Devon bölgesinde 1966'da "Empty Vessels" adıyla kurulan grup, kısa süre sonra Londra'da "Tanglewood" adını alarak performans sergilemeye başladı. 1969'da menajer Miles Copeland'in grubun isim değişikliğine öncülük etmesi üzerine topluluk, "Wishbone" ve "Ash" isimlerini birleştirerek bugünkü adını aldı.

Grup, 25 stüdyo albümü, 11 konser albümü, beş DVD ile rock belgeseli "This is Wishbone Ash" gibi pek çok yapıta imza attı.

Kaynak: AA

İstanbul, AKM, Müzik, Güncel, Son Dakika

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