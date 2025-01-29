ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İsrail ordusunun işgal sırasında Gazze Şeridi'ni ikiye ayırdığı Netzarim Koridoru'na gittiği bildirildi.
İsrail medyasında yayımlanan haberlere göre Witkoff, Gazze'deki ateşkesi görüşmek üzere İsrail'e geldi.
Witkoff'un İsrail'e ulaştıktan sonra ilk olarak Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru'na gittiği ifade edildi.
İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in de Witkoff'a eşlik ettiği kaydedildi.
Trump'ın Temsilcisi Witkoff'un İsrail ziyareti kapsamında Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile görüşmesi bekleniyor.
Netanyahu-Witkoff görüşmesinde ise Gazze'deki ateşkesin ele alınması öngörülüyor.
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi.
Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.
Son Dakika › Güncel › Witkoff, Gazze’de Ateşkes Görüşmeleri İçin İsrail'de - Son Dakika
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