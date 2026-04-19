Witten'de Dernek Binasına Saldırı
Witten'de Dernek Binasına Saldırı

19.04.2026 21:37
Batı Trakya Türkleri Derneği'ne kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi, hasar büyük.

Almanya'nın Witten kentinde faaliyet gösteren Batı Trakya Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne kimliği belirlenemeyen kişilerce saldırı yapıldığı bildirildi.

Dernek Başkanı Burak Bilal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel saatle 01.00'de iki kişinin dernek binasına saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

"Derneğin dışarıdan bütün camlarını kırıp içeriye girmişler. İçeride bayağı hasar var." diyen Bilal, olayın ardından polis ekiplerinin inceleme başlattığını ifade etti.

Bilal, derneklerinin herhangi bir siyasi faaliyet içinde olmadığını vurgulayarak, "Kendi halimizde faaliyet gösteren bir derneğiz. Bu nedenle yaşanan olay bize şüpheli geliyor." dedi.

Saldırıya ilişkin kamera görüntülerine de değinen Bilal, "Görüntülerde iki kişi görülüyor. Yaklaşık 30 yaşlarında iki şahıs. Biri dışarıda köpekle bekliyor, diğeri içeri girip çıkıyor. Oldukça rahat hareket ediyorlar." diye konuştu.

Bilal, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Burak Bilal, Batı Trakya, Güvenlik, Almanya, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

