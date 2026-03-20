Wong ve Rubio'dan Orta Doğu Gerilimi İle İlgili Görüşme

20.03.2026 12:46
Avustralya ve ABD Dışişleri Bakanları, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmaması için iş birliği vurguladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmaya devam etmesini istemediklerini belirtti.

Avustralya'da yayın yapan SBS News'ün haberine göre, Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, bölgesel gelişmeleri ele alan taraflar, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin ciddi şekilde aksamasının küresel ekonomi ve enerji güvenliği üzerindeki etkisini ele aldı.

Bakan Wong, ABD'li mevkidaşıyla kritik su yollarının Tahran yönetimi tarafından "rehin alınmasını" engellemek için uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Wong, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmaya devam etmesini istemediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

