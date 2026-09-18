WP, İran'la çatışmalarda en az 22 ABD askerinin öldüğünü iddia etti, Pentagon 18 dedi

ABD ile İran arasındaki çatışmalarda bugüne kadar Pentagon'un kamuoyuna açıkladığından daha fazla ABD askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi altı ABD'li yetkiliye dayandırdığı özel haberinde, İran'la savaşa ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Habere göre, ABD ordusu, İran'la yaşanan çatışmalarda bölgedeki çeşitli üslerde görev yapan en az 22 askerini kaybetti. Bu sayı, Pentagon'un kamuoyuna yaptığı resmi açıklamalarda yer alan 18 asker kaybından daha fazla sayıda askerin hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

WP'ye konuşan yetkililer, resmi açıklamalarda bazı asker kayıplarının paylaşılmamasının "hayal kırıklığı yarattığına" dikkati çekti.

Yetkililerden biri ise açıklanmayan ölümlerin hepsinin "çatışmayla doğrudan bağlantılı" olmadığını, ancak devam eden çatışmalar sırasında Orta Doğu'da bulunan ve ABD ordusuna bağlı sözleşmeli personelle ilgili olduğunu belirtti.

18 Eylül itibarıyla Pentagon'un askeri kayıplarla ilgili veritabanına göre, İran'la çatışmaların başlangıcından bu yana 18 ABD askeri hayatını kaybetti.