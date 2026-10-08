WTTC 26. Küresel Zirvesi Malta'da başladı, Abela eskiye dönüş konusunda uyardı - Son Dakika
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WTTC 26. Küresel Zirvesi Malta'da başladı, Abela eskiye dönüş konusunda uyardı

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WTTC 26. Küresel Zirvesi Malta\'da başladı, Abela eskiye dönüş konusunda uyardı
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WTTC'nin 26. Küresel Zirvesi, 7-9 Ekim'de Malta'nın başkenti Valletta'da başladı. Malta Başbakanı Robert Abela, toparlanmanın eskiye dönüş değil stratejik yön belirleme anlamına gelmesi gerektiğini söyledi; zirvede yapay zeka, sürdürülebilirlik ve yatırımlar ele alınıyor.

Malta Başbakanı Robert Abela, küresel turizm ve seyahat sektörünün kritik bir dönüm noktasından geçtiğini belirterek, "Toparlanma, bundan sonra nereye gitmek istediğimiz, ileriye dönük yol için hangi stratejik yönü almak istediğimiz anlamına da gelmelidir." diye konuştu.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin (WTTC) 26. Küresel Zirvesi, Malta'da başladı.

"Geleceği Yeniden Şekillendir" (FUTU[RE]SET)" temasıyla 7-9 Ekim tarihlerinde Malta'nın başkenti Valletta'daki Akdeniz Konferans Merkezi'nde düzenlenen zirvede, seyahat ve turizm sektörünün geleceğini şekillendirecek başlıklar ele alınıyor.

Etkinlikte yapay zeka, yatırımlar, bağlantısallık, sürdürülebilirlik, iş gücünün geliştirilmesi ve destinasyon yönetimi başta olmak üzere sektörün geleceğini şekillendirecek konular ele alınıyor.

Dün basın tanıtımı gerçekleştirilen zirvenin resmi açılışında konuşan Malta Başbakanı Abela, Kovid-19 salgını sırasında sektörün iyi bir direnç gösterdiğini ancak toparlanmanın eski noktaya geri dönmek anlamına gelmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Küresel turizm ve seyahat sektörünün kritik bir dönüm noktasından geçtiğini belirten Abela, şöyle konuştu:

"Seyahat ve turizm bugün kritik bir kavşakta durmaktadır. Geleceğe yön vermesi gerekenler bizleriz ve birlikte başarabiliriz. İşte bu yüzden burada toplanmış bulunuyoruz. Altı yıl önce, göreve geldikten sadece iki ay sonra, pandeminin tam başında, 2020 Mart'ının ilk birkaç gününde restoranları, limanları ve havalimanlarını kapatmak gibi çok zor bir kararı almak zorunda kaldığımı hatırlıyorum. Burada temsil ettiğiniz sektör, o dönemlerde ve sonrasındaki zamanlarda olağanüstü bir direnç gösterdi. ve şimdi çok güçlü bir şekilde toparlandı. Ancak toparlanma, sadece endüstrinin geçmişte bulunduğu yere geri dönmesi anlamına gelemez. Aynı zamanda toparlanma, bundan sonra nereye gitmek istediğimiz, ileriye dönük yol için hangi stratejik yönü almak istediğimiz anlamına da gelmelidir."

Turizm sektörünün paydaşları söylemlerini gelişmek zorunda

Robert Abela, turizm sektöründe değişen tüketici eğilimlerine ve kalite odaklı dönüşüme değinerek, turizm sektörünün paydaşlarının söylemlerini gelişmek zorunda olduğunu ifade etti.

Turizmin sürekli geliştiğini ve dönüşümden geçtiğini belirten Abela, turistlerin tercihlerinin de bu doğrultuda değiştiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Günümüzün seçici gezgini, bir uçuş, bir otel odası veya plaja gitmekten çok daha fazlasını istemektedir. İnsanlar giderek daha fazla otantik deneyimler arıyorlar. Bir ülkenin kültürünü keşfetmek, geleneksel yemeklerini tatmak, tarihini anlamak, topluluklarını deneyimlemek ve orada yaşayan insanlarla bağ kurmak istiyorlar. Zindelik (wellness), miras, etkinlikler ve deneyimler arıyorlar. İyi bir bağlantı ve kesintisiz bir teknoloji bekliyorlar. ve giderek daha fazla, yaptıkları seçimlerin çevresel ve sosyal etkisini önemsiyorlar. Kısacası, ödedikleri paranın karşılığını daha iyi almak istiyorlar ve bu beklenen bir şeydir. Bu dönüşüm devasa fırsatlar yaratıyor, ancak üzerimize devasa sorumluluklar da yüklüyor."

Abela, bu bağlamda sürdürülebilirlik ile ekonomik büyümenin ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayarak, "Geleceğin başarılı turizm endüstrisini, elbette o endüstrinin tam da bağımlı olduğu varlıkları tüketerek inşa edemeyiz." ifadesini kullandı.

Daha temiz bir ülkenin hem yerel halk hem de ziyaretçiler için daha iyi bir yaşam sunacağını belirten Abela, şunları kaydetti:

"Daha verimli bir ulaşım, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin yararınadır. Restore edilmiş miras, hem yerel halkı hem de ziyaretçileri zenginleştirir. Canlı kamusal alanlar, hem yerel halka hem de ziyaretçilere fayda sağlar. Daha fazla dijitalleşme, daha iyi altyapı ve daha güçlü bağlantı imkanları hem halkımıza hem de turizm endüstrisine hizmet eder. Bu nedenle yaşam kalitesi ile kaliteli turizm birbiriyle senkronize ve paralel bir şekilde birlikte ilerlemelidir."

Turizm sektörünün geleceği gerçek bir ortaklık gerektiriyor

Malta Başbakanı Abela, turizm sektörünün geleceğinin hükümetler, işletmeler, çalışanlar ve toplumlar arasında gerçek bir ortaklık gerektirdiğinin altını çizdi.

Tüm dünyada turizmin geleceğine ilişkin çeşitli soruların gündemde olduğunu ifade eden Abela, şunları söyledi:

"Dünyanın dört bir yanında destinasyonlar benzer soruları soruyor: İnsanların görmek için seyahat ettiği yerleri korurken ekonomik fırsatlar yaratmaya nasıl devam ederiz? Seyahati anlamlı kılan insan boyutunu kaybetmeden yapay zeka gibi teknolojileri nasıl benimseriz? İnsanları ve ekonomileri birbirine bağlamaya devam ederken iklim değişikliği gibi çok önemli bir konuyu nasıl ele alırız? Toplulukların faydaları hissetmesini sağlarken yatırımları nasıl çekeriz? ve olağanüstü bir hızla değişmeye devam eden bir dünyada turizmin dirençli kalmasını nasıl sağlarız? Bu soruların basit yanıtları yoktur. ve hiçbir ülke, hiçbir hükümet bunu tek başına başaramaz. Turizmin geleceği, hükümetler, işletmeler, çalışanlar, destinasyonlar ve topluluklar arasında gerçek bir ortaklık gerektirir. ve tam da bu yüzden WTTC gibi kuruluşlar önem taşımaktadır. WTTC, kamu ve özel sektör liderliğini aynı masa etrafında buluşturuyor. Bu zirve bize sadece gelecek hakkında konuşma fırsatı değil, fikir alışverişinde bulunma, o geleceğe yön verme, yerleşik düşüncelere meydan okuma ve ortaklıklar kurma konusunda harika bir fırsat sunuyor."

Yapay zeka ve jeopolitik belirsizlikler sektörü yeniden şekillendiriyor

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Başkanı Manfredi Lefebvre d'Ovidio da küresel seyahat endüstrisinin hızla değiştiğini belirterek, yapay zekanın ve jeopolitik belirsizliklerin sektörü yeniden şekillendirdiğini söyledi.

Küresel seyahat endüstrisinin geleceği, karşılaştığı problemler ve büyüme potansiyeline ilişkin konuşan Lefebvre d'Ovidio, şunları kaydetti:

"İnsanların seyahat planlama ve rezervasyon yapma şeklini değiştiren bir yapay zeka gerçeği var. Bir yandan da beklentiler ve jeopolitik dengeler kayıyor. Yeni ülkeler kapılarını açıyor. Dünyanın bazı bölgeleri daha sorunlu hale geliyor. Bu arada hastalıklarla yüzleşmek için de daha hazırlıklı olmalıyız. Başka bir Kovid dönemi yaşamak istemiyoruz. Seyahat sektöründe çalışmayı, sektöre katılan insanlar için daha güvenli işler algısına dönüştürmenin bir yolunu bulmalıyız. Kovid sırasında yaşananlar birçok insan için şok ediciydi."

Sektörün yüksek büyüme ivmesine rağmen jeopolitik krizler ve öngörülemeyen şoklarla baş etmek zorunda olduğunu belirten Lefebvre d'Ovidio, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Turizm başarılı bir sektör. Başarılı bir sektörden bahsediyoruz; burada bulunan markalardan biri tarafından her gün iki otel açılışı yapılıyor, bu inanılmaz bir büyüme. Bu yüzden mevcut öngörülemeyen olaylarla baş etmemiz gerekiyor. Bununla yüzleşmezsek gerçeklerle yüzleşmemiş oluruz. Bu, Kovid'de olduğu gibi küresel bir boyutta olabileceği gibi, şu anda yaşananlar gibi yerel bir boyutta da olabilir. Dün harika bir akşam yemeği yiyorduk ve Riyad Havalimanı'nda bir bomba patladı. Bunun sonuçları ne olacak? Tüketici üzerindeki belirsizlik algısının boyutu ne olacak? Göreceğiz, ancak buna tepki verebilmeli ve bunun ötesine geçebilmeliyiz."

Zirveye 100'ün üzerinde konuşmacı katılıyor

Yarın sona erecek zirve, eski devlet başkanları, bakanlar ve üst düzey yöneticilerin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden seyahat ve turizm sektörünün önde gelen temsilcilerinin aralarında bulunduğu 100'ün üzerinde konuşmacıyı ağırlayacak.

Sektörün önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin de konuşma yapacağı zirvede, Hilton, IHG Hotels & Resorts, MSC Group, Trip.com Group, Four Seasons, Marriott International ve Accor'un yöneticileri de katılımcılar arasında bulunuyor.

Kaynak: AA
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