Wutip Tayfunu'nda 3 Ölü, Sel Faciası Yaşandı

HANOİ, 14 Haziran (Xinhua) -- Vietnam'ın orta kesimlerinde şiddetli sellere yol açan Wutip Tayfunu'nda 3 kişi hayatını kaybetti.

Vietnam Haber Ajansı'nın cumartesi günü bildirdiğine göre Quang Tri eyaletinin Trieu Phong ilçesinde sel önleme çalışmaları sırasında 2 kişi yaşamını yitirirken Hai Lang ilçesinde de 1 kişi boğuldu.

Komşu Quang Binh eyaletinde ise arama kurtarma ekipleri, hava koşullarının iyileşmesiyle birlikte operasyonlarını genişletmeye devam ederken, 4 kişiden hala haber alınamıyor.

21.000 hektardan fazla pirinç tarlasının, binlerce hektar sebze ve su ürünleri havuzunun sular altında kaldığı, on binlerce kümes hayvanın da öldüğü bildirildi.

Şiddetli selde alçak ve dağlık bölgelerde evleri sular altında kalırken, trafikte aksamalar yaşandı ve insanların tahliye edilmesi gerekti. Nehirlerdeki su seviyelerinin yavaş yavaş düşmeye başladığı belirtiliyor.