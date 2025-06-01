Wuyi'de Kimyasal Fabrika Patladı: 5 Ölü, 2 Yaralı

SHİJİAZHUANG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Wuyi ilçesindeki bir kimyasal madde fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Wuyi İlçe Acil Durum Yönetim Bürosu'ndan cumartesi günü yapılan açıklamaya göre fabrikanın bir atölyesindeki temizlik teknesi cuma günü saat 18.30 civarında infilak etti.

Kurtarma operasyonları yürütmek üzere kent ve ilçe düzeyinde çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve acil durum yönetim personeli hızla olay yerine sevk edildi.

Kurtarma çalışmalarının sona erdiği ve yaralı 2 kişinin durumunun stabil olduğu bildirildi. Patlamanın nedeni konusundaki soruşturma sürüyor.