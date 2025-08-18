Wuzhen Gençlik Teknoloji Karnavalı Başladı

TONGXİANG, 18 Ağustos (Xinhua) -- 1. Wuzhen Gençlik Teknoloji Karnavalı, 15-25 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Zhejiang eyaletinin Tongxiang iline bağlı Wuzhen kentinde düzenleniyor.

Dünyanın dört bir yanından 40.000'den fazla teknoloji meraklısı genci bir araya getiren 11 günlük teknoloji karnavalı, gençlerin bilgilerini sergilemeleri, inovasyonu teşvik etmeleri ve geleceğe odaklanmaları için kapsamlı bir platform olma özelliği taşıyor.