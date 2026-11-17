(ANTALYA) - Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Antalya'da devam eden COP31'in ikinci haftasında iklim müzakerelerinin mevcut durumunu değerlendirdi. WWF Pasifik Doğa Koruma Direktörü Alfred Ralifo, "Burada COP'ta pek çok şeyi müzakere edebiliriz ama iklimle müzakere edemeyiz. İklim bizimle 1,5 derece konusunda pazarlık yapmayacak. Bu sınırın üzerindeki her küçük sıcaklık artışı bize mercan resiflerine, balıkçılığa ve evlerimize mal oluyor. Gelişmekte olan ülkelerin ve özellikle küçük ada devletlerinin erişilebilir, öngörülebilir ve şeffaf finansmana ihtiyacı var" dedi.

WWF uzmanları, COP31 kapsamında düzenledikleri basın toplantısında, müzakerelerde çözüm bekleyen konuları, fosil yakıtlardan çıkış sürecini, bilimsel bulguları ve okyanusların korunmasına yönelik taleplerini aktardı.

WWF Uluslararası İklim ve Enerji Politikaları Başkanı Fernanda de Carvalho, COP31'in "diyalog, uzlaşma ve eylem" yaklaşımına değindi.

Fernanda de Carvalho, müzakerelerde uzlaşmanın hala uzak olduğunu belirterek, Türkiye ve Avustralya'ya çağrıda bulundu. Carvalho, şunları söyledi:

"İki başkanlık var ama tek bir COP var. Bir tarafın başarısız olup diğerinin başarılı olması söz konusu değil. Ya birlikte başarısız olacaksınız ya da birlikte başarılı olacaksınız. Biz bunun başarılı olmasını istiyoruz.

Diyalog elbette gerekli ve çok önemli. Kararlara ulaşmak için diyaloğa ihtiyacımız var ancak diyalog tek başına bu COP'ta gündemde olan çok önemli sorunları çözmeyecek. Uzlaşma hala uzak görünüyor. COP30, uygulamaya geçiş açısından önemli bir dönüm noktasıydı ve bu COP'ta bunun pekiştirilmesi gerekiyordu. Türkiye başkanlığının başlattığı Köprü Girişimi gibi girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz ancak fosil yakıtlardan uzaklaşma ve ormanlara ilişkin yol haritalarında ilerleme görmemiz gerekiyor. Türkiye'nin COP başkanlığının ve Avustralya'nın müzakereler başkanlığının bu COP'un başarılı olması için daha fazla çaba göstermesini istiyoruz."

"MEVCUT POLİTİKALAR DÜNYAYI 2,8 DERECELİK ISINMAYA GÖTÜRÜYOR"

WWF Küresel İklim ve Enerji Baş Bilim İnsanı ve Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) yazarı Stephanie Roe, iklim müzakerelerinde alınacak kararların güncel bilimsel verilere dayanması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Mevcut politikalar dünyayı bu yüzyılda yaklaşık 2,8 derecelik bir ısınmaya doğru götürüyor. Küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma şansımız artık kalmadı. Ancak sıcaklık artışını mümkün olduğunca düşük tutmak için emisyonları 2025 seviyelerine kıyasla 2030'a kadar yaklaşık yüzde 18, 2035'e kadar yüzde 45 ve 2040'a kadar yüzde 69 azaltmamız gerekiyor. Bilimsel bulgular, iklim değişikliğinin etkilerinin ağırlaştığını, ancak aynı zamanda hangi çözümlerin işe yaradığını da gösteriyor. Bu nedenle COP31'de alınacak her kararın merkezinde en güncel bilimsel veriler bulunmalı."

"FOSİL YAKITLARDAN ÇIKIŞ, BUGÜNDEN ALINACAK KARARLARLA BAŞLAMALI"

WWF Norveç Fosil Yakıtlardan Çıkış Süreci Sorumlusu Susanne Skaar Waage, özellikle Kuzey Kutbu'nda yeni petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin durdurulması çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Fosil yakıtlardan çıkış yalnızca 20 veya 30 yıl sonra nerede olmak istediğimizle ilgili olamaz. Hükümetlerin bugün aldığı kararların yönünü değiştirmeye başlaması gerekiyor. Kuzey Kutbu bize bunun çok açık bir sınavını sunuyor. Eğer ülkeler gerçekten fosil yakıtlardan uzaklaşmaya hazırsa, buna gezegenin en kırılgan bölgelerinden başlamalıyız. Norveç gibi bu dönüşümü yönetme kapasitesi yüksek ülkeler için Kuzey Kutbu'nda yeni petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sona erdirmek, fosil yakıtlardan çıkışın geleceğe yönelik bir hedef değil, bugünden başlayan bir eylem olduğunu gösterecektir."

"İKLİMLE MÜZAKERE EDEMEYİZ"

WWF Pasifik Doğa Koruma Direktörü Alfred Ralifo, Pasifik ada ülkelerinin iklim değişikliğinin etkilerini doğrudan yaşadığını belirterek okyanusların korunmasına ilişkin taahhütlerin somut adımlara dönüştürülmesini istedi.

"Burada COP'ta pek çok şeyi müzakere edebiliriz ama iklimle müzakere edemeyiz. İklim bizimle 1,5 derece konusunda pazarlık yapmayacak. Bu sınırın üzerindeki her küçük sıcaklık artışı bize mercan resiflerine, balıkçılığa ve evlerimize mal oluyor. Okyanusların korunması iklim eylemidir ancak bu, emisyonların ciddi biçimde azaltılmasının yerine geçemez. Gelişmekte olan ülkelerin ve özellikle küçük ada devletlerinin erişilebilir, öngörülebilir ve şeffaf finansmana ihtiyacı var. Verilen taahhütlerin sahada ve denizde gerçek sonuçlara dönüşmesini sağlamalıyız."

KARBON YAKALAMA TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN UYARI

Toplantının soru-cevap bölümünde, COP31 karar taslağında yer alan karbon yakalama ve karbondioksit giderimi teknolojilerine ilişkin ifadeler de gündeme geldi.

Stephanie Roe, "Karbondioksitin atmosferden giderilmesiyle fosil yakıt kullanan tesislerin bacalarından yakalanması birbirinden çok farklı şeyler. Güncel bilimsel değerlendirmeler, elektrik üretiminde karbon yakalama ve depolamanın kısa ve orta vadede neredeyse hiçbir rolü olmadığını, sanayide ise çok sınırlı bir rolü bulunduğunu gösteriyor. Bu iki yaklaşımı birbirine karıştıramayız. Karar taslağındaki ifadeler bu ayrımı yeterince iyi yapmıyor ve bu nedenle söz konusu ifadelerin korunmasını desteklemiyoruz" dedi.