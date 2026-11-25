(ANKARA) - WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda anne bozayı ve bir yavrusunun vurularak öldürülmesinin ardından hayatta kalan yavruların korunması için çağrıda bulundu. Yavruların yakalanarak barınaklara kapatılmasının ömür boyu esarete yol açabileceği uyarısında bulunan Vakıf, "Yaban hayatını korumak, sağlıklı bireyleri doğadan koparmak değil, kendi yaşam alanlarında yaşatmaktır" açıklamasını yaptı.

WWF Türkiye, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda bir anne bozayı ile yavrusunun vurularak öldürülmesinin ardından hayatta kalan yavru ayıların durumuna ilişkin açıklama yaptı. Vakıf, annelerini kaybeden yavruların doğal yaşam alanlarında korunması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

"YAVRULAR ÖMÜR BOYU KAFESTE KALARAK DAHA FAZLA BEDEL ÖDEMESİN"

Soğuksu Milli Parkı'ndaki olayda anne bozayı ile bir yavrusunun hayatını kaybettiğini, diğer yavruların ise kaçarak kurtulduğunu belirten WWF Türkiye, sahadaki arama ve takip çalışmalarını endişeyle izlediklerini bildirdi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Soğuksu'da hayatta kalan yavru bozayılar doğaya ait. Anneleri öldürülen yavrular, ömür boyu kafeste kalarak daha fazla bedel ödemesin!"

Yavruların erkek ayılar, yırtıcılar ve insan kaynaklı tehditlerle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken vakıf, bu aşamada alınacak kararların hayvanların bütün yaşamını etkileyebileceğini vurguladı.

"BARINAĞA KAPATILMALARI ÖMÜR BOYU ESARETE YOL AÇABİLİR"

Yavruların yakalanarak ayı barınaklarına götürülmesinin doğal yaşamlarına dönmelerini zorlaştırabileceği uyarısında bulunan WWF Türkiye, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ekiplerin sahada yürüttüğü arama ve takip çalışmaları yavruların karşılaşabileceği erkek ayılar, yırtıcılar, insan gibi tehditler açısından önemli ancak bu aşamada alınacak kararlar yavruların tüm yaşamını belirleyecek. Yavruların yakalanıp ayı barınağına kapatılması, insana alışmalarına ve ömür boyu esarete yol açabilir."

Vakıf, sağlıklı yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında korunmasının esas alınması gerektiğini belirtti.

"YAVRULARIN BULUNDUĞU ALANDA İNSAN FAALİYETLERİ DURDURULMALI"

WWF Türkiye, yavruların korunması için öncelikle bulundukları bölgede insan faaliyetlerinin ve giriş çıkışların durdurulmasını, alanda 24 saat kesintisiz denetim sağlanmasını istedi.

Yavruların kış uykusuna hazırlanabilmesi için doğal beslenme koşullarının desteklenmesini öneren Vakıf, derin orman alanlarında insan teması ve kokusu olmadan yüksek kalorili doğal besin takviyeleri bırakılması çağrısında bulundu. Besleme noktalarının fotokapanlarla izlenmesi gerektiği belirtildi.

"KIŞ UYKUSU İÇİN GÜVENLİ İNLER OLUŞTURULMALI"

Yavru ayıların kış mevsimini güvenli biçimde geçirebilmesi için uzmanların gözetiminde doğal malzemelerle korunaklı inler oluşturulmasını öneren WWF Türkiye, saman, dal ve kar yalıtımı gibi malzemelerin kullanılabileceğini ifade etti.

Sürecin hayvanlarla doğrudan temas kurulmadan, fotokapanlar aracılığıyla takip edilmesi gerektiğini belirten Vakıf, bilimsel izleme çalışmalarına da dikkat çekti.

WWF Türkiye açıklamasında "Sahadaki izleme ve değerlendirme süreçleri yaban hayatı biyologları, veteriner hekimler ve sivil toplum temsilcilerinin bilgisine ve bilimsel katkısına açık tutulmalı." dedi.