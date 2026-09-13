Xi, 15. Beş Yıllık Plan'ı BRICS Zirvesi'nde dünyaya işbirliği listesi olarak sundu - Son Dakika
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Xi, 15. Beş Yıllık Plan'ı BRICS Zirvesi'nde dünyaya işbirliği listesi olarak sundu

Xi, 15. Beş Yıllık Plan\'ı BRICS Zirvesi\'nde dünyaya işbirliği listesi olarak sundu
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in 15. Beş Yıllık Planı'nın sadece kendi kalkınma sürecine yönelik bir yol haritası olmadığını, aynı zamanda dünyaya sunulan bir işbirliği fırsatları listesi olduğunu söyledi. Xi, Yeni Delhi'deki 18.

YENİ DELHİ, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in 15. Beş Yıllık Planı'nın, sadece ülkenin kendi kalkınma sürecine yönelik bir yol haritası olmadığını, aynı zamanda dünyaya sunulan bir işbirliği fırsatları listesi olduğunu söyledi.

Xi, pazar günü, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi'nin ikinci gününde konuşma yaptı.

İçinde bulunduğumuz yılın 15. Beş Yıllık Plan'ın başlangıç yılı olduğunu hatırlatan Xi, yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmeye, yüksek standartlı dışa açılımı genişletmeye, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni hayata geçirmeye, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmeye ve dünyanın diğer ülkeleriyle fırsatları paylaşıp refah yaratmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi, 15. Beş Yıllık Plan'ı BRICS Zirvesi'nde dünyaya işbirliği listesi olarak sundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi, 15. Beş Yıllık Plan'ı BRICS Zirvesi'nde dünyaya işbirliği listesi olarak sundu - Son Dakika
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