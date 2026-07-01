Xi\'an Doğu Tren İstasyonu Faaliyete Geçti

Xİ'AN, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an ile komşu eyalet Hubei'ye bağlı Shiyan'ı birbirine bağlayan 257 kilometre uzunluğundaki Xi'an-Shiyan yüksek hızlı demiryolu hattının hizmete girmesiyle Xi'an Doğu Tren İstasyonu da salı günü resmen faaliyete geçti.

Toplam 100.000 metrekarelik alana sahip istasyon, Çin'in kuzeybatısında önemli bir ulaşım merkezi olarak hizmet veriyor. Yeni istasyonun inşasında panoramik akıllı inşaat sistemleri ile 5G ve BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi destekli yüksek hassasiyetli konumlandırma teknolojileri kullanıldı.

İstasyonun çatısına döşenen 30 bin metrekareyi aşan fotovoltaik panellerin, tesisin kendi ihtiyacını karşılamak üzere yıllık 7 milyon kilovatsaatın üzerinde yeşil enerji üretmesi bekleniyor.