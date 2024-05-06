Xi Jinping, AB'nin Çin politikasının olumlu olmasını umuyor

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PARİS, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının Çin ile ilgili doğru algı geliştirmesini ve olumlu bir Çin politikası benimsemesini umduğunu söyledi.

Xi, Pazartesi günü Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Çin-Fransa-AB üçlü toplantısında bir araya geldi.

Çin-AB ilişkilerinin sağlam bir içsel itici güce ve parlak kalkınma olasılıklarına sahip olduğunu belirten Xi, bu ilişkinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını, herhangi bir üçüncü tarafa bağımlı olmadığını ve herhangi bir üçüncü tarafça dikte edilmediğini vurguladı.