Xi Jinping, ABD'deki 11 yıl aradan sonraki ilk devlet ziyaretinin ardından uğurlandı

Xi Jinping, ABD'deki 11 yıl aradan sonraki ilk devlet ziyaretinin ardından uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'ye 11 yıllık aradan sonra gerçekleştirdiği ilk devlet ziyaretini cuma günü tamamladı. Üç günlük ziyaretin ardından havalimanında ABD'li üst düzey hükümet yetkililerince uğurlanan Xi için 21 pare top atışı yapıldı.
WASHINGTON, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'ye gerçekleştirdiği devlet ziyaretini tamamladı.
Xi, cuma günü üç günlük ziyaretini tamamlamasının ardından havalimanında ABD'li üst düzey hükümet yetkilileri tarafından uğurlandı. Uğurlama töreninde 21 pare top atışı yapıldı.
Xi'nin 11 yıllık aradan sonra ABD'ye gerçekleştirdiği bu ilk devlet ziyareti, çarşamba günü başlamıştı.
Kaynak: Xinhua
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