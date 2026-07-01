Xi Jinping: Askeri Liderlik Vurgusu - Son Dakika
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Xi Jinping: Askeri Liderlik Vurgusu

Xi Jinping: Askeri Liderlik Vurgusu
01.07.2026 10:54
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Xi Jinping, ÇKP'nin silahlı kuvvetler üzerindeki liderliğini vurgulayarak hedefler belirlendi.

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, ÇKP'nin halkın silahlı kuvvetleri üzerindeki mutlak liderliğinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de ÇKP'nin kuruluşunun 105. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yaptı.

Xi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 2027'de kutlanacak 100. kuruluş yıldönümü için belirlenen hedeflere ulaşılması ve silahlı kuvvetlerin daha hızlı şekilde dünya standartlarına çıkarılması çağrısında bulundu.

Xi ayrıca, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarının kararlılıkla korunması ve dünya barışı ile kalkınmasının korunmasına daha büyük katkı sağlanması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping: Askeri Liderlik Vurgusu - Son Dakika

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