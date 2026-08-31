Xi Jinping Bişkek'e Geldi
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kırgızistan'ı ziyaret etti ve Zirve için Bişkek'e ulaştı.
BİŞKEK, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak ve devlet ziyaretinde bulunmak üzere pazar günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi, Xi ve eşi Peng Liyuan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.
Xi uçaktan indiğinde, iki lider birbirlerini samimi bir el sıkışmayla selamladı.
Caparov, Xi'ye "Siz ailemizdensiniz, Kırgızistan'a geldiğinizde evinize gelmiş oluyorsunuz" dedi.
Kaynak: Xinhua
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